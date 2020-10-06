韓媒看今年諾貝爾獎落誰家 多名中國作家受文學獎猜捧

10月4日，諾貝爾委員會官方網站公布了各獎項的公布時間，本星期陸續公布今年諾貝爾生理學或醫學獎(5日下午6點30分已經宣布英美科學家共同獲得醫學獎)、諾貝爾物理學獎(6日下午6點45分)、諾貝爾化學獎(7日下午6點45分)、諾貝爾文學獎(8日下午8點)、諾貝爾和平獎(9日下午6點)、諾貝爾經濟學獎(12日下午6點45分)的最終得主。

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據中央日報報道，2020年諾獎陸續公布。該報道猜測韓國教授有望獲頒諾貝爾化學獎。

今年的諾貝爾獎已於10月5日(當地時間)至12日在瑞典斯德哥爾摩、索爾納和挪威奧斯陸等地陸續公布。

該報道稱，由於今年年初開始的新型冠狀病毒(COVID-19)疫情仍在全球各地肆虐，今年的諾貝爾獎將再次聚焦科學領域。尤其是，與外國科學家一起開展納米晶體(Nano Crystals)合成研究的韓國首爾大學特聘教授玄澤煥也被視為諾貝爾化學獎的有力候選人，人們普遍關注，今年是否會誕生一位韓籍諾獎得主。

中央日報說，由於新冠病毒已經成為全世界共同面臨的問題，預計今年的諾貝爾文學獎與諾貝爾和平獎等非科學領域的獎項也會受到這一大事件的影響。

今年的新冠疫情已經導致全球100萬人喪生，令科學領域的諾獎歸屬倍加受人矚目。

同時，向來備受關注的諾貝爾和平獎也同樣炙手可熱。將在11月3日的美國大選中一決勝負的美國現任總統特朗普和民主黨候選人拜登同時獲得推薦，俄羅斯總統普京及其最大政敵——前俄羅斯進步黨代表阿列克謝·納瓦爾尼也獲得了今年的諾貝爾和平獎提名。

據該報道稱，去年在“MeToo”事件的影響下，諾貝爾文學獎同時選出兩位獲獎人。今年最有望獲得諾貝爾文學獎的是出生於法屬瓜德魯普的瑪麗斯·孔戴(Maryse Condé)。此外，柳德米拉·烏利茨卡婭(Ludmila Ulitskaya)、村上春樹、瑪格麗特·阿特伍德(Margaret Atwood)、恩古吉·瓦·提安哥(Ngugi wa Thiong'o)、安妮·卡森(Anne Carson)、哈維爾·馬里亞斯(Javier Marías)、高銀泰、閻連科、安妮·埃爾諾(Annie Ernaux)、殘雪、科馬克·麥卡錫(Cormac McCarthy)、唐·德里羅(Don DeLillo)、瑪里琳·魯賓遜(Marilynne Robinson)、牙買加·琴凱德(Jamaica Kincaid)、余華等人都有望獲獎。有消息說，香港等地中文媒體還猜炒中國作家北島。

據中央日報，有望獲得諾貝爾物理學獎的有美國海軍研究所物理學研究學者托馬斯·卡羅爾(Thomas L. Carroll)和路易斯·帕克拉(Louis M. Pecora)博士、美國斯坦福大學教授戴宏傑(Hongjie Dai)、美國伯克利大學教授亞歷克斯·澤塔(Alex Zettl)、英國計算宇宙學研究所(ICC)主任卡洛斯·弗朗克(Carlos S. Frenk)、加拿大維多利亞大學教授納瓦羅(Julio F. Navarro)、德國馬克斯·普朗克太空物理學研究所前主任賽蒙·懷特(Simon D.M.White)。

有望獲得諾貝爾經濟學獎的預測名單尚未出爐。

根據該報，受新冠疫情影響，每年12月在瑞典斯德哥爾摩舉行的諾爾貝爾獎頒獎儀式今年將不再舉行，各位諾獎得主將在本國獲頒獎章，頒獎情況將通過電視直播。這是1944年以來首次取消在斯德哥爾摩舉行的諾貝爾獎頒獎儀式。不過，在挪威奧斯陸單獨舉行的諾貝爾和平獎頒獎儀式將照常舉行，只是規模會比往年有所縮小。