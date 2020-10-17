全球疫情火燒 確診衝4000萬 法國新增25000

新冠病毒全球疫情截至昨夜今晨通報累計約3900萬起確診病例，直逼4000萬例大關。而且昨天全球確診數創單日新高，報40多萬例。全球已有超過110萬人染疫病故。根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，美國總病例數仍是全球最高；其次是印度約740萬例；巴西510多萬例排名第3。

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據法新社報道，全球通報新冠病毒確診數創單日新高，累計約3900萬起病例，直逼4000萬例大關。美國確診數破800萬例；歐洲多國則再次加強防疫措施。

美國也是染疫死亡病例最多的國家，有超過21萬8000人病故。

據法新社彙整官方數據顯示，全球而言，光是今天就通報新增40多萬例；自3月到4月首波疫情以來檢測數增加，只能解釋部分原因。全球已有超過110萬人染疫病故。

歐洲方面，平均每日感染數在一周內躍升44%至12萬1000多例。

法國巴黎近郊蒙特伊（Montreuil）醫院急診室負責人薩爾（Hocine Saal）表示：「情況很糟，對我來說，感覺像回到3月。」薩爾還說，非新型冠狀病毒患者人數也增加，令人非常難因應。

巴黎和其他多個法國城市今天0時起，宵禁防疫令開始生效。而在比利時，副總理吉格涅（Georges Gilkinet）表示自19日起，酒吧和餐廳將關閉4周，因為「我們的醫院塞爆」。

不過在德國，柏林一處法院推翻夜間限制措施。多名心懷不滿的餐廳老闆成功挑戰一項要求晚間11時關閉酒吧和餐館的命令。法官表示，這類措施對於抗疫的助益「並不明顯」。

而在英格蘭，數以百萬計民眾幾小時後就會面臨更嚴格的防疫措施，包括禁止居家訪客聚會。西班牙東北部加泰羅尼亞（Catalonia）地區酒吧和餐廳關閉。

希臘北部人口稠密的柯沙尼（Kozani）實施新的封鎖令。