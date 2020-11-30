12月1日 世界艾滋病日

聯合國計畫於明天世界艾滋病日之際，加大宣傳防治艾滋病。聯合國聚焦推動各國社區能夠發揮重要作用，為最需要幫助的人們帶來可以拯救生命的服務。

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據聯合國官方消息，世界艾滋病日到來之際，世界防治艾滋病仍然任重道遠。根據聯合國數據，全球共有3790萬人感染艾滋病毒。共有3300萬人正在接受抗逆轉錄病毒療法。而新增艾滋病毒感染者為170萬人。有77萬人死於與艾滋病有關的疾病。

據聯合國說，人們往往因遭受歧視、暴力甚至迫害，無法獲得所需的艾滋病毒預防服務。對此，社區能夠發揮重要作用，為最需要幫助的人們帶來可以拯救生命的服務。

據聯合國秘書長安東尼奧·古特雷斯說，我們比以往任何時候都更加需要利用社區主導組織的作用，這些組織為同儕發聲，提供與艾滋病毒相關的服務，捍衛人權，提供支持。在社區參與的地方，我們看到了變化。我們看到投資產生結果。我們看到平等、尊重和尊嚴。

據古特雷斯指出，社區以多種方式推動艾滋病應對工作。通過有力的領導和宣傳，確保防治措施有效合理，以人為本，不讓任何人掉隊。社區的成員包括同伴教育者、艾滋病毒感染者或受影響者（如男同性戀、男男性行為者、注射毒品者和性工作者）、婦女和青年、顧問、社區衛生工作者、上門服務提供者、民間社會組織和基層活動人士。