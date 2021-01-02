世衛調查組將去武漢 2021年會是揭開新冠病毒來源真相之年？

從一月初開始，由世衛組織委託的十幾位專家組成的小組將抵達中國，調查冠狀病毒的起源。根據該團體成員傳達給幾大國際新聞社的信息，他們進入中國後將首先隔離兩個星期，然後進行四周調查。法國 « 觀點 »周刊就此刊出相關文章說，這是個遲到了一年的調查 。文章引述美國專家對這個調查組前往中國的目的和調查方式提出疑問，並指出調查組的一名成員，非盈利組織生態健康聯盟（EcoHealth Alliance）主席達薩克被指與武漢病毒研究所有利益衝突之嫌，讓他擔任調查組成員令人震驚......

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世衛組織調查團前往中國的目的

世衛總幹事譚德塞11月底在記者會上說，為避免在調查過程中製造緊張對峙，請不要將調查政治化…… ”。他信誓旦旦： “世衛組織將堅定地基於科學，盡一切努力，找出病毒的來源。”

《觀點》周刊文章引述據路透社報道，世衛專家小組將前往武漢，但先前透露出來的信息曾顯示中國當局對此設置障礙，更希望通過視頻進行遠程訪問。如何將北京為調查設定的條件轉化為實地調查，該小組向媒體傳遞三個消息。

第一，這次調查的目的絕對不是要對中國進行“審判”。調查員之一，德國疾病控制機構羅伯特-科赫研究所（Robert-Koch Institute）的法比安·萊恩德茨（Fabian Leendertz）對美聯社說：“此行目的不是要找到有罪的國家或政府。” “而是要搞清楚究竟發生了什麼，然後根據這些數據查看我們是否可以在將來降低這種風險。 ”

第二條信息：與實驗室事故相比，更加註重病毒的“動物”來源的調查。世衛組織中國辦事處食品安全專家，丹麥人康彼德（Peter Ben Embarek）最近再次表示：“沒有任何跡象表明是人為造成的。”

第三條信息是：調查將花費時間，並且長期不會取得任何結果。法比安·萊恩德茨因此從一開始就警告說：“他很樂意進行這個有點像印第安納·瓊斯式的的行動，並進行了實地調查，取得了決定性的突破，但是實際上這是“與中國同事的合作，讓他們幫助確定下一步必要的步驟，並了解如何進行。 ”

報道指出，如果要尋找蝙蝠到中間宿主動物和人類之間，通過貿易或飼養等活動的偶然傳播發現大流行的根源，這一探索勢必將需要數年時間。在2009年H1N1大流行之後，花了六年的時間才在墨西哥的養豬場中精確發現該病毒的來源。對於引起Covid-19的病毒Sars-CoV-2，這將需要加強對農場和野生動物中冠狀病毒的監控，其中有諸多可能是中間宿主的嫌疑動物，然而，這與針對流感病毒的監視網絡不同，這樣的監視網絡仍處於萌芽狀態。

但是，文章指出，除此之外，還有第二種假設，那就是病毒來源與實驗室事故有關。即使不是優先考慮，但或許應該儘快能在最與最初發現病毒的市場不遠處的實驗室中進行簡單的法醫調查，這樣或許可以避免對另一條線索進行數年的研究。

利益衝突嫌疑人參加調查小組令人震驚！

美國羅格斯大學的微生物學家，生物安全專家理查德·埃布賴特（Richard Ebright）認為，“可靠的法醫調查應要求訪問武漢病毒學研究所，武漢疾病預防控制中心和疾病預防控制中心的檔案、樣品、工作人員和建築物“。 “它應該包括紙質和電子記錄的檢查，冰箱和冰櫃的檢查，與人員的訪談，包括施工，維護，清潔，廢物後處理，實驗室和行政部門的員工，以及這些人的血清學樣本和建築物中的環境樣本。 ”但顯然所有這些都不在世衛組織調查議程上。

但埃布賴特也擔心，即使可以去實驗室，也將是絕對官方和正式的的，詢問內容則“極其有限”。這位科學家從春季開始就質疑這種病毒的起源，他尤其對非盈利組織生態健康聯盟（EcoHealth Alliance）主席（總裁）達薩克（Peter Daszak）在前往中國的調查團名單上尤其令他震驚。因為他是武漢病毒研究所病毒學與疾病研究小組的長期合作者。

埃布賴特解釋說：“達薩克與武漢病毒研究所病毒所存在不具備調查資格的利益衝突。”達薩克與武毒所簽有合同，並從美國國際開發署獲得了2億美元，也從美國國立衛生研究院獲得了700萬美元的資金。並且是本該受到調查的武毒研究項目的合作者。他自己應該受到調查！ “但是，他指出：”柳葉刀雜誌任命他為Covid-19起源特別工作組的負責人，而世界衛生組織將他納入調查組.。這一事實表明，即該工作不會被視為可靠的調查，而應被視為粗暴的洗白企圖。 ”

對於理查德·埃布賴特（Richard Ebright）來說，埋葬實驗室線索的努力始於3月17日，當天在《自然》科學雜誌集團的副刊——《自然醫學》（Nature Medicine）上發表了一篇有關“ Sars-CoV-2的近端起源” 的文章，本文當時被認為是權威證據證明該病毒可能並非源自武漢實驗室的活動。但是，這篇文章以及2月17日在《柳葉刀》上的一封信，實際上並不是基於新的科學數據而經過同行評審的科學文章，而是“僅代表意見”的“論壇”。

由這些文本的共同簽名者交換的消息最近已被致力於提高公共衛生的透明度的調查研究小組“美國知情權”（USRTK）泄露並發布。 USRTK獲得的這些電子郵件信件表明《柳葉刀》中的那封信是由生態健康聯盟和達薩克精心策畫的。但是，這封信起草的方式也是要避免被識別為來自任何組織或個人，而應被視為“僅僅是來自領先科學家的一封信”。除達什亞克之外，還有四個簽署人隸屬於生態健康聯盟，但是他們並沒有透露此信息，而所有簽署人都聲稱沒有利益衝突。

在達薩克領導的的機構長期與武毒所合作並獲得美國資助消息曝光後，白宮在五月初中斷了對該研究機構的撥款，但達薩克否認今年曾資助武漢病毒研究所，但承認此前曾使用美國政府的科研基金，與該研究所的科學家開展合作研究。他對美國公共電台（NPR）表示，停止經費給科研項目帶來重大損失，生態健康聯盟因此無法獲得武漢病毒研究所中大量冠狀病毒的樣本。

世衛組織稱，調查專家成員組的遴選標準“就是我們選擇專家組和海外工作團隊的常規標準，在擁有最高水平專業素養的人員，以及能夠代表國際社會的廣泛地域和多樣性之間找到平衡“。在這個小組名單上，達薩克的身份是美國生態健康聯盟總裁、動物學家。