染疫加速衝億 世界疫情仍掀狂瀾

法新社搜集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計報告，指全球疫情確診逾8639萬，超過186萬人病故。報道但這恐怕只是實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有癥狀或癥狀最嚴重的病例。評論擔心疫情泛濫，染疫者仍然快速增多，距離一億人確診悲數猶如咫尺之遙。

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據法新社今天報道稱，法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間6日11時，全球至少186萬9674人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），至少8639萬5630例確診。

該報道也說，疫情從去年12月在中國爆發，迄今全球至少有5399萬2400人被認為已康復。

全球5日通報新增1萬5769人病歿、75萬9669起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為美國（3936死）、巴西（1171死）與墨西哥（1065死）。美國仍是疫情最嚴重國家，累計35萬7377人病故、2105萬709例確診。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（19萬7732人喪生、781萬400例確診）、印度（15萬114人喪生、1037萬4932例確診）、墨西哥（12萬8822人喪生、146萬6490例確診）及意大利（7萬6329人喪生、218萬1619例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，比利時是死亡率最高國家，每10萬人就有171人染疫喪命；接下來依序為斯洛文尼亞（139人）、波斯尼亞與黑塞哥維納（128人）、意大利（126人）、北馬其頓共和國（123人）。

從區域來看，歐洲累計59萬6360死、2769萬7573例確診；拉丁美洲和加勒比海地區累計51萬6447死、1591萬9646例確診；美國和加拿大共計37萬3564死、2166萬7774例確診。

亞洲共計22萬2559死、1410萬2248例確診；中東地區共計9萬1058死、409萬5329例確診；非洲共計6萬8471死、288萬1845例確診；大洋洲共計945死、3萬1222例確診。