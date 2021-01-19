達沃斯經濟論壇今年線上開會 法新社說習近平或是明星

達沃斯年會據稱今年新明星光亮群閃，特朗普卸任後，拜登不出席。重要與會者，數有中國國家主席習近平，德國總理默克爾，法國總統馬克龍等人。今年會議有3主題聚焦病毒，氣候與國際合作。而新冠肺炎疫情肆虐一年，也導致亞洲影響在達沃斯崛起。

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據法新社報道稱，這將是瑞士滑雪勝地達沃斯成為世界經濟明星聚會討論論壇地以來，第一次不是人物聚會開會，而是線上視頻會。因為疫情，世界近期多談東西差距。相對於歐美的東方亞洲，疫情狀況被認為好於歐美。達沃斯將有史以來第一次搬到亞洲舉辦彌補版達沃斯論壇會，定於今年5月在新加坡“補辦”經濟論壇。目前還不知道美國新總統拜登屆時是否出席。

中國領袖習近平參加定於1月25日到29日的達沃斯經濟論壇前，以唯一一個經濟大國從疫情中走出來，獲得經濟正增長的好成績高調亮相，中國日前報告去年經濟增長為百分之 2,3，法新社說習近平將是會議明星。習近平此前於2017年曾第一次參加達沃斯經濟論壇，並在會上演講許諾加大中國開放。

而去年以及再早2018年，達沃斯的明星是特朗普。特朗普的與會吸引走了大部分聚焦與關注。不過，以往的達沃斯經濟論壇會議歷史表明，美國對該論壇並不太熱心，除了特朗普與會兩次，再早就是克林頓曾經參加過一次會議。至此，美國當選總統拜登1月20日上任，但沒有任何一位新政府的官員下個星期可能與會的消息傳出。

特朗普的走人，會議聚焦更進一步掃向亞洲。亞洲除了新加坡被罕見選為補辦實體會議論壇，亞洲國家的領袖多國與會，增加了達沃斯論壇今年側重亞洲的印象。除了習近平，日本首相菅義偉，韓國總統文在寅，新加坡總理李顯龍，印度總理莫迪等人將參加會議。

歐洲已知與會者有馬克龍，默克爾，意大利總理孔特，西班牙總理桑切斯，希臘總理等人。歐盟由歐盟委員會主席馮德萊恩代表，歐洲央行行長拉加德也與會。

據法新社說，新興發展中國家有阿根廷，南非，哥倫比亞，哥斯達黎加，加納以及盧旺達等國領袖與會。以色列總理內塔尼亞胡以及約旦國王也參加線上開會。

據達沃斯經濟論壇創辦人克勞斯施瓦普昨天稍晚在宣布今年論壇會議前瞻情況時警告，今年會議聚焦病毒疫情，氣候危機和國際合作，但也不能忘記社會斷裂問題，包括疫情致使民眾生活水平下降，以及線上蓬勃革新發展的網購摧毀實體商店的議題，否則一個分裂分歧的社會不會帶來信任與信心。