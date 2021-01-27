疫苗緩交獲 歐盟提凍結疫苗出口遭轟

繼輝瑞後，阿斯利康實驗室也宣布將疫苗供貨量減少60％。 歐盟原本更多地考慮使用阿斯利康疫苗，並已預訂了4億劑此疫苗。 供貨變更讓歐盟與英瑞實驗室之間有了對峙。也因此，歐盟下令暫限該疫苗出口。但歐盟現在也因此遭到批評。

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據本台報道稱，繼輝瑞後，阿斯利康實驗室也宣布將疫苗供應量減少60％。 這讓歐盟着急，因為歐盟原本想更多地考慮使用阿斯利康疫苗，並已預訂了4億劑此疫苗，原因不僅是該疫苗價格比輝瑞和莫德納更為便宜，而且不需要在-70°C下儲存的技術要求。 是因此，歐盟與英國與瑞典合作的實驗室之間開始有了對峙。 也因此，歐盟宣布暫停對外出口疫苗。

本台報道說，歐盟控制疫苗出口的想法得到了德國和法國的特別支持。

據路透社說，歐洲周二敦促製藥公司兌現新冠病毒疫苗供應承諾，因疫苗交付量的減少和延誤令迅速消滅疫情的希望變得黯淡，對保護主義和囤積疫苗的傳聞升溫。

世界各國急於在夏季時實現重啟經濟並放開出行，冀望疫苗的快速推出能幫助擺脫已長達一年的新冠疫情。此次疫情已導致超過210萬人死亡。

但是與其他一些地區的國家相比，歐盟的疫苗接種進展緩慢，並且問題多多，尤其是供應鏈中斷。

據歐盟委員會主席馮德萊恩指出，“歐洲投入了數十億美元來幫助開發世界上第一批COVID-19疫苗。為了創造真正的全球共同利益，”她並稱“現在，這些公司必須交付。他們必須履行其義務。”

據法新社說，世界經濟論壇受疫情影響改采線上舉行，主辦單位敦促全球合作抗疫，但各國卻因疫苗分配不均出現分歧，歐盟催促藥廠交貨、提議管制出口，南非擔憂富國搜刮疫苗，呼籲停止囤積。

全球累計有超過1億人確診，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗撥付延宕也讓多國與藥廠關係緊張，資助疫苗研究的富國現在提高聲量，確保他們能獲得疫苗。

由於歐盟擔心藥廠可能將歐盟預先購買的疫苗，賣給出價更高的歐盟以外國家，因此要求藥廠在向歐盟以外國家出口疫苗前，必須先通知當局。範德萊恩在演說中強調這項提議，她說，「我們將設置疫苗出口透明機制」，以「確保」製藥公司履行對歐盟的契約義務。

據法新社說，拉脫維亞外交部長林克維奇斯（Edgars Rinkevics）表示，如果阿斯特捷利康沒有兌現按時供應疫苗的承諾，歐盟成員國可能會控告阿斯特捷利康違約。