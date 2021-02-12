全球疫情數據快速攀升1億0770萬確診超236萬死

從患者樣品中分離出的感染了新冠病毒顆粒（黃色）的彩色掃描電子顯微照片

截至格林威治標準時間12日11時，全球新報至少236萬8493人死於新冠病毒，至少1億770萬6980例確診。

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據法新社今天彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間12日11時，全球至少236萬8493人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），至少1億770萬6980例確診。報道說，疫情從2019年12月在中國爆發，迄今全球至少有6582萬8800人被認為已康復。

法新社說，上述數據是依據各國衛生當局每天提供的統計，不包括俄羅斯、西班牙和英國等3國的統計單位其後提出的重新估算數據，且數據只是實際染疫總數的一部分，因為許多輕症或無癥狀患者一直未被檢測出。

全球11日通報新增1萬3932人病歿、43萬5006起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為美國（3856死）、墨西哥（1474死）與巴西（1351死）。美國仍是疫情最嚴重國家，累計47萬5449人病故、2739萬2803例確診。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（23萬6201人喪生、971萬3909例確診）、墨西哥（17萬1234人喪生、196萬8566例確診）、印度（15萬5360人喪生、 1087萬1294例確診）及英國（11萬5529人喪生、399萬8655例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，比利時是死亡率最高國家，每10萬人就有186人染疫喪命；接下來依序為斯洛文尼亞（177人）、英國（170人）、捷克（167人）及意大利（153人）。

據法新社，從區域來看，歐洲累計79萬4520死、3521萬4103例確診；拉丁美洲和加勒比海地區累計63萬2330死、1992 萬3788例確診；美國和加拿大共計49萬6512死、2820萬9053例確診。亞洲共計24萬6706死、1558萬9909例確診；中東地區共計10萬228死、502萬106例確診；非洲共計9萬7251 死、371萬8174例確診；大洋洲共計946死、3萬1853例確診。