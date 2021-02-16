英相約翰遜促立世界大流行病條約以確保透明度 歐盟支持

英國首相約翰遜敦促世界大國應該簽署一項關於大流行病的全球條約，以確保適當的透明度。歐洲理事會主席米歇爾在推特上寫到，他歡迎“約翰遜對共同致力於達成大流行病條約的支持，條約將改善全球的備災、韌性和復蘇”。路透社說，英國和美國均對世界衛生組織(WHO)新冠病毒溯源專家組在中國考察期間被允許獲得的資訊情況表示關切。

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據路透社報道稱，英國首相約翰遜稱世界需要一項大流行病條約以確保透明度。英國首相約翰遜是在周一一項新聞發布會上表示，他希望就大流行達成一項全球性條約，各國同意共享數據。在被路透社問到他想採取什麼行動提高透明度時，約翰遜說：“我認為世界需要看到的是關於我們如何跟蹤有關人畜共患大流行的數據的普遍協議…我們希望就透明度問題達成一項共同協議。”約翰遜說，“我認為我們在過去幾個月中看到的有吸引力的想法之一，是關於全球流行病條約的提議，以便簽署國確保他們貢獻了所擁有的全部數據，使我們能夠徹底了解發生了什麼並阻止它再次發生。”

約翰遜稱，“這是明智的做法。”

路透社說，英國和美國均對世界衛生組織(WHO)新冠病毒溯源專家組在中國考察期間被允許獲得的資訊情況表示關切。

歐洲理事會主席米歇爾(Charles Michel)在推特上寫到，他歡迎“約翰遜對共同致力於達成大流行病條約的支持，條約將改善全球的備災、韌性和復蘇”。

據該報道，由於英國擔任七國集團(G7)輪值主席國，約翰遜希望牽頭全球抗疫策略，包括建立一項早期預警機制。但周末的聲明未涉及任何透明度條約的細節。G7領導人將於周五召開會議。

英國外交大臣拉布(Dominic Raab)周日表示，關於WHO在中國調查工作的信息獲取程度，他與美國有一樣的擔憂。約翰遜曾表示，他支持美國總統拜登關於公布更多調查信息的要求。

當被路透社問到，他認為誰應當為新冠疫情源頭信息的透明度不足負責時，約翰遜說：“我認為很顯然大部分證據似乎顯示疫情起源於武漢。”約翰遜還說，“因此我認為，我們都需要儘可能多地了解可能的情況，人們在問的人畜共患問題。我認為我們需要儘可能多的信息。”