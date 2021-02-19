稱新冠病毒“極不可能”來自“實驗室泄露”後 世衛專家組重點關注兩種動物

上周二（2月9號），世界衛生組織(WHO)武漢調查小組的專家在與中方聯合新聞發布會上稱，新冠病毒最有可能是由某種動物傳染給人的，而從實驗室泄露的“可能性極小”。就在美英等國質疑這個說法，仍有科學家提出“實驗室泄露”的可能性不能被排除之際，世界衛生組織的調查人員稱，正在努力尋找可能將新冠病毒傳播給人類的動物，且已經重點關注兩種可能攜帶病毒的動物：鼬獾和兔子，因為它們曾在出現許多早期病例的一個中國市場販售。

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據報道， WHO一個疫情來源調查小組的成員表示，需要對該市場上上述兩種動物和其他動物的供應商進行進一步調查，其中一些動物來自中國與東南亞邊境附近的一個地區，而當地的蝙蝠身上發現了已知最接近新冠的病毒。

中央社引述« 華爾街日報»報導，世界衛生組織專家追查2019冠狀病毒疾病源頭，已縮小範圍，將中國湖北省武漢華南海鮮批發市場販賣的鼬獾與兔子列為疑將新型冠狀病毒傳人的動物。據報導，世衛團隊對疫情源頭有多種假設，仍不確定新型冠狀病毒是先從武漢華南海鮮市場的動物傳播給人類，還是早已在其他地方傳播。但他們從現有證據下手，對可能成為傳播媒介的動物已有更深了解。

世衛專家將華南海鮮市場列為調查重點，原因是這座市場與疫情爆發之初群聚感染事件相關，世衛科學家認為新型冠狀病毒最有可能源於蝙蝠，透過養殖場或市場的另一種動物傳播給人類。許多科學家暗示，新型冠狀病毒可能藉中國非法野生動物交易散布。

報道稱，團隊成員表示，需要進一步調查華南海鮮市場販賣的鼬獾、兔子與其他動物供應商。

參與調查的動物學家達斯札克（Peter Daszak）說，華南海鮮市場冷凍庫發現的動物屍體中有鼬獾，儘管新型冠狀病毒檢測雖呈陰性反應，鼬獾仍可能是病毒宿主。報道沒有解釋他這個判斷的科學根據何在。

達斯札克表示，華南海鮮市場也有兔子蹤跡，而兔類很容易感染SARS-CoV-2（引起COVID-19的病毒）。世衛團隊中的荷蘭病毒學家古柏曼斯（Marion Koopmans）也將華南海鮮市場中的鼬獾與兔子列為疑似帶有並傳播新型冠狀病毒的動物。

達斯札克還表示，華南海鮮市場10個販賣野生動物的攤販供應鏈包含廣東、廣西、雲南內的養殖場，這些中國省區比鄰越南、老撾與緬甸。他說這是重大發現，因為雲南省的蝙蝠中發現兩種與SARS-CoV-2高度相似的病毒。

但達斯札克與其他團隊成員說，疫源調查也需要追查其他國家，特別是泰國、柬埔寨等近期發現類似冠狀病毒的東南亞國家。

據報道，世衛團隊中的澳洲微生物學家德懷爾（Dominic Dwyer）表示，疫源調查納入東南亞與其他國家有道理，“但這不代表存有疫情確切來自某地，或不源於中國的詮釋”。德懷爾說，需要進一步確認華南海鮮市場合法或非法販售哪些動物，因為野生動物交易雖然違法，但不代表沒有發生，他強調：“思考過程必須避免‘因為違法所以不會發生’，無論如何你都要追查線索”。

這批帶着新冠病毒溯源任務的科學家在武漢期間到訪了華南海鮮市場、新冠定點醫院以及武漢病毒研究所，也參觀了展現中國抗疫成就的紀念館。至於WHO調查小組到底獲得了什麼樣的信息，專家們總體表示對獲取的中方研究病毒來源的新數據感到滿意。

率領調查的班恩巴瑞（Peter Ben Embarek）說，有跡象顯示2019年12月武漢市疫情範圍比先前所想更廣泛，且已發展出13種病毒株。病毒株在傳染過程中變異是常見的現象，但13種病毒株對於2019年12月之前的疫情發展代表着何種意義，班恩巴瑞拒絕做出結論。

而美國動物學家達斯札克本人曾被質疑因與武漢病毒研究所病毒所存在不具備調查資格的利益衝突。因為他與武毒所簽有合同，並從美國國際開發署獲得了2億美元，也從美國國立衛生研究院獲得了700萬美元的資金。在達斯札克領導的的機構長期與武毒所合作並獲得美國資助消息曝光後，白宮在去年五月初中斷了對該研究機構的撥款，但達斯札克否認今年曾資助武漢病毒研究所，但承認此前曾使用美國政府的科研基金，與該研究所的科學家開展合作研究。