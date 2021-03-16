馬克龍說疫情下時間主人是病毒 病毒的剋星疫苗卻在分裂歐洲

法國總統馬克龍猶豫是否再在法國推行全國封閉隔離政策，馬克龍的隔離或不隔離的矛盾說法稱，病毒才是疫情下時間的主人。法國總理卡斯泰今天晚上發表全國講話，替代馬克龍解釋病毒情勢以及法國下一步要推出的措施。不過，原本法國寄希望於疫苗驅趕病毒，可是現在，一波三折的疫苗，又面臨接種後是否有血栓危險的難題。法國步多國之後，昨天稍晚小心決定暫停主要是阿斯利康疫苗的接種。要不要聽從世衛組織的建議，繼續打疫苗，歐洲正在分裂。據世界衛生組織表示，截至3月12日，全球已接種了3億多劑COVID-19疫苗，未發現任何一例死亡病例。

廣告 繼續瀏覽後續

據路透社報道，世界衛生組織周一呼籲各國不要暫停疫苗接種活動。此前，又有兩個歐洲國家和一個亞洲國家加入了暫停使用阿斯利康(AstraZeneca) COVID-19疫苗的少數國家的行列，擔心安全問題。

泰國周一宣布，計畫繼續推進這家英國-瑞典公司的shot計畫，但印尼表示，在愛爾蘭和荷蘭周日宣布暫停收購之後，將繼續等待。

丹麥和挪威已經報告了使用阿斯利康疫苗後出現出血、血塊和低血小板計數的個別病例。冰島和保加利亞早些時候已經停止使用，奧地利和意大利也停止了特定批次的使用。

世衛組織表示，其顧問小組正在審查與注射有關的報告，並將儘快公布調查結果。但是它說，它不太可能改變上個月發布的廣泛使用的建議，包括在那些南非病毒變種可能會降低其效力的國家。

世界衛生組織發言人克里斯蒂安·林德梅爾(Christian Lindmeier)說:“截至今天，沒有證據表明這些事件是由疫苗引起的。繼續開展疫苗接種運動是很重要的，這樣我們才能挽救生命，防止病毒引發的嚴重疾病。”

該報道稱，自2019年底中國中部首次發現新型冠狀病毒以來，阿斯利康的疫苗是首批批量開發和推出的疫苗之一，價格最便宜，將成為大多數發展中國家疫苗接種計畫的支柱。該病毒已經導致270多萬人死亡。

世衛組織已經表示，沒有跡象表明這些事件是由接種疫苗引起的，歐洲藥品管理局(EMA)也表達了這一觀點，稱報告的血塊數量並不比在普通人群中看到的更高。

歐洲報告的少數副作用已經打亂了疫苗接種計畫，該計畫已經因為推廣緩慢和一些國家對疫苗的懷疑而受到壓力。

阿斯利康公司早些時候表示，他們已經對歐盟和英國1700多萬接種過疫苗的人進行了評估，沒有證據表明會增加血栓的風險。

在德國，關於疫苗的問題引發了一場政治爭論，巴伐利亞基督教社會聯盟(CSU)領導人Markus Soeder說，德國需要來自本國專家的明確指導。

對潛在副作用的調查是複雜的，因為每個病例的歷史和周圍的死亡或疾病的情況被檢查。奧地利當局表示，對這批阿斯利康藥品的審查大約需要兩周時間。

EMA表示，截至3月10日，在連接30個歐洲國家的歐洲經濟區，近500萬人接種了阿斯利康疫苗，總共報告了30例血液凝固病例。

阿斯利康的暫停對荷蘭的疫苗接種運動是一個打擊，荷蘭是最後一個開始接種疫苗的歐盟國家，在緩慢的啟動後，荷蘭在最近幾周開始了疫苗接種運動。荷蘭已記錄了約110萬例Covid-19病例和1.6萬例死亡。

烏克蘭也接種阿斯利康疫苗，當局表示將繼續大規模接種。

世界衛生組織表示，截至3月12日，全球已接種了3億多劑COVID-19疫苗，未發現任何一例死亡病例。