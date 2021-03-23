巴西疫情泛濫一周死1萬5 總統廣遭經濟專家指控

巴西的大首都和專家正在廣泛動員反對賈爾·博索納羅總統的健康防疫政策。 3月21日星期日，超過500名銀行家，前部長和經濟學家發表了一項公開宣言，反對巴西政府在冠狀病毒大流行期間採取的行動z'c，該病毒僅僅在過去一周中就奪走了15,000巴西人的生命。

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據本台報道稱，對於這封公開信的簽署者而言，總統賈爾·博索納羅（Jair Bolsonaro）才是對抗大流行病的障礙。

據公開信指出， “巴西要求尊重”，是這封公開信的主旨，語調也表達憤慨。巴西大銀行家，前財政部長，前中央銀行行長和經濟學家通常低調隱身，但巴西嚴峻的疫情局勢促使他們從四面八方表達說：“夠了，巴西已經有太多不切實際的想法，愚蠢的話語，錯誤或遲來的行動。”

據報道稱，巴西前財政部長魯本斯·里庫佩羅（Rubens Ricupero）拒絕總統博索納羅及其支持者的論點，即保護經濟勝於採取限制性措施。

據巴西這位前財政部長說，“這些證據的重要性在於，它們表明博索納羅的中心論點是一個謬誤的論點，即抗擊病毒大流行與從經濟復蘇之間根本不存在衝突。這是相同問題的兩個方面。如果我們要恢復經濟，現在就必須全力以赴，把一切工作的精力放在與大流行作鬥爭的努力中。”