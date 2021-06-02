一群大象離開西雙版納跋涉數百公里快到昆明了

一群大象在中國西南地區進行數百公里的跋涉，穿越城市和高速公路，沿途掠奪農作物。當局試圖投喂菠蘿等食物引導它們，但這個象群已快到昆明了。動物學家不明白是什麼原因導致象群突然背井離鄉...。

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15頭大象，其中包括3頭小象，在4月中旬離開了位於西雙版納的保護區，向北走了大約500公里，快要走到雲南首府大都市昆明了。

據法新社說，中國國家電視台播放了這些動物在夜間穿過城鎮、在主要道路上停留或洗劫玉米田的畫面。居民和當局正在密切監測這些動物，他們使用無人機，以避免人的安全造成任何風險。

在過去一周里，這些大象清空了一個農場的蓄水池和糧倉。據估計，它們從開始出走以來，已造成680萬元人民幣（87萬歐元）的損失，並將56公頃的農作物洗劫一空。

為了正確引導這群大象，當局試圖用食物引誘他們，並用卡車封鎖道路。據中國網上消息說，投喂的食物主要是菠蘿。

動物學家們不明白是什麼原因導致象群離開保護區這麼遠的距離。不過，近年來，大象通常吃的植物已被它們不能吃的植物品種所取代，大象群體更趨向於向村莊靠近。

野生大象在中國是受保護的，其數量估計為300頭，而上世紀80年代，只有不到200頭。他們專門生活在熱帶西雙版納的旅遊地區。

令據搜狐網今天刊出《時代周報》消息，6月2日傍晚6點11分，昆明市晉寧縣核桃園村的村民向該報確認：“大象已進入核桃園村地界”，“村幹部讓村民們把糧食搬上二樓，人不要出門”。這個消息還說，6月1日，在經人工投喂、路障引導後，大象們進入了新寨村，那裡距離昆明市晉寧區地界僅約三公里。