新冠肺炎病毒下的聯合國世界環境日

今天是聯合國制定的世界環境日。聯合國教科組織總幹事阿祖萊在6月5日世界環境日表示，2019冠狀病毒病導致的全球公共衛生危機是一記響亮的警鐘。幾位聯合國人權專家表示，聯合國現在應正式承認生活在安全、清潔、健康和可持續的環境中是一項人權。聯合國說，在每年的5月下旬和6月初，世界都將紀念三個重要的國際日：5月22日生物多樣性國際日；6月5日世界環境日； 6月8日世界海洋日，分別關注世界的生物多樣性、氣候和海洋。

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據聯合國新聞報道，世界環境日：新冠危機是一記促使人類重新思考的警鐘。

2019冠狀病毒病導致的全球公共衛生危機是一記響亮的警鐘，提醒我們必須引以為戒：必須從根本上重新思考我們與生物、自然生態系統及其生物多樣性的關係。這是聯合國教科組織總幹事阿祖萊在6月5日世界環境日所做的表示。

在過去的一年中，環境危機以驚人而令人不安的方式展現出來。

在巴西、美國和澳大利亞的森林大火，東非各地的蝗蟲災害，以及2019冠狀病毒大流行的背景下，今年世界環境日紀念活動的主題，即生物多樣性，凸顯了人類與其賴以生存的生物網絡之間的相互依存關係。

秘書長古特雷斯在環境日致辭中說：“大自然向我們發出了明確的信息。我們正在破壞自然世界，並危害我們自身。”

據古特雷斯指出，棲息地在加速退化，生物多樣性持續喪失。氣候破壞形勢加劇。火災、洪水、乾旱和超級風暴更加頻繁且更具破壞性。 海洋在變暖和酸化，破壞了珊瑚礁生態系統。他說：“如今，一種新的冠狀病毒正在全球蔓延，損害人們的健康和生計。人類若想更長久地繁衍生息下去，我們必須關愛自然。”

教科組織總幹事阿祖萊在環境日的致辭中指出，環境是一個整體，一個複雜的系統，氣候、海洋以及生命和環境的多樣性在其中相互作用，有時甚至超出我們的預想。

她說：“今年，隨着一場前所未有的大流行病在全世界蔓延，環境日比以往任何時候都更具有切實的緊迫意義。”

阿祖萊指出，在不到一年的時間裡，環境危機空前爆發，令人生憂。如果說席捲熱帶雨林的大火與肆虐在乾旱大草原的大火所暴露的是氣候失衡問題，那麼眼下這場2019冠狀病毒病大流行則深刻揭示出生物多樣性所面臨的危機。

她說：“這場大流行病還印證了世界各地科學家多年來的諄諄教誨：人類與生物多樣性之間的相互依存關係是如此緊密，以至於生物多樣性一旦被削弱，打擊到的也正是人類自己。這場公共衛生危機也是一記警鐘，需要我們從根本上重新思考我們與生物、自然生態系統及其生物多樣性的關係。”

國際移民組織總幹事維托里諾在為環境日發表的視頻致辭中指出，環境一直在促使人們遷徙。

他指出，災難每年造成數百萬人流離失所，氣候變化影響着全世界的移民方式。

維托里諾說：“即使當2019冠狀病毒病使社會減速時，颶風和洪水也沒有停止發生，氣候仍在變化，環境仍在不斷惡化，許多人被迫離開家園。還有許多人被困在環境脆弱的地區，或無法從事常規的季節性農業活動。”他鼓勵每個人，即使在與全球新冠大流行作鬥爭時，也要始終專註氣候變化和生物多樣性。

在6月5日世界環境日到來之際，幾位聯合國人權專家表示，聯合國現在應正式承認生活在安全、清潔、健康和可持續的環境中是一項人權。人權專家們在一份紀念世界環境日的聯合聲明中指出，全世界越來越多的人認識到，生活在健康的環境中確實是一項人權。

他們表示，在聯合國193個成員國中，有156個已經將這一權利寫入憲法、立法和區域條約，現在是聯合國發揮領導作用並承認每個人都有權生活在清潔環境中的時候了。

人權專家表示，如果這項權利得到承認、尊重、保護和實現，地球上數十億人的生活將得到改善。