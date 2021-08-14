塞內加爾沉船築礁 致力恢復海洋生態

塞內加爾漁業部及這一行業相關者聯盟周五在達喀爾沿岸的大洋中，沉下了一艘船，未來將形成一塊人工礁石，用於恢復這一海域的生態環境。政府漁業部長親臨現場，觀摩這一旨在恢復海洋生態的沉船築礁行動。

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據本台RFI法文網2021年8月14日周六報道，有一艘船周五沉入了塞內加爾首都達喀爾（Dakar）沿岸的海洋中，未來應該可以成為一塊人工礁石。形成海洋生物棲息場所，恢復漁業資源。這是塞內加爾漁業部和行業參與者聯盟發起的一個行動。

塞內加爾大西洋邊沉船築礁

本台RFI通訊員緹婭（Théa Olivier）發自達喀爾（Dakar）的消息說，在拖輪的牽引下，這艘舊漁船被帶到了達喀爾沿岸。在進水閥門被打開半小時後，這艘生銹了的船被淹沒在水下，開啟了它的第二次生命，逐步成為一塊人工礁石。

塞內加爾漁業相關者聯盟（Caps）副主席介紹說，在這次沉船行動前，用了4個月的時間清除污染。這是指去掉了所有不可降解的材料、塑料、尼龍繩，以及柴油、油類和氮氣，等有污染的液體。

這艘船正是塞內加爾漁業相關者聯盟（Caps）贈送給國家用於參與漁業資源的再生。塞內加爾漁業相關者聯盟（Caps）負責人指出，漁業資源越來越稀少，但眾所周知，這依然是塞內加爾國民經濟的支柱之一。

Image RFI Archive / selon Greenpeace et Changing Markets, la production de farine et d’huile de poisson en Afrique de l’Ouest a été multipliée par 13 ces 20 dernières années. © Getty Images - Philippe Lissac / Image RFI Archive

塞內加爾漁業部長親臨現場

塞內加爾漁業部長阿利翁·恩多耶（Alioune NDOYE）親自到場，觀摩了這一沉船築礁行動。他表示，必須重新組織這樣的實踐，必須竭盡全力，恢復所有能夠讓資源再生的礁石。

Image RFI Archive / Selon Greenpeace, 500 000 de tonnes de poissons sont pêchées en Afrique de l’Ouest pour être transformées en nourriture destinée à l’aquaculture. 綠色和平（Greenpeace）認為，西非捕撈了50萬噸魚類，被用於轉化為水產養殖的飼料。 AFP / Image RFI Archive

塞內加爾水域在來自歐洲和亞洲的工業捕撈壓力下，逐漸變得越來越空蕩。綠色和平組織（Greenpeace）認為，西非捕撈了50萬噸魚類，被用於轉化為水產養殖的飼料。