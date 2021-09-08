馬賽國際自然保護大會表決通過爭議性提案   聯合國拒絕延期舉辦COP26峰會

國際自然保護聯盟在法國馬賽舉行的第七屆自然保護大會進入最後階段，從周三開始大會應該就三十多項引發爭議的保護自然的緊急措施進行表決。馬賽會場爆發了反對贊助會議的銀行等企業飄綠活動的示威抗議。此外，由1500多個ONG組成的氣候行動網絡呼籲聯合國延遲第26屆氣候峰會的舉行，但遭到聯合國的堅決拒絕，

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馬賽國際自然保護大會的舉辦者世界最大的環保組織國際自然保護聯盟從9月8日開始將針對三十多項保護大自然的緊急措施進行投票表決。這些措施中包括19條早已提出但因爭議激勵而未能通過網絡投票表決的措施，另外，還包括九項臨時追加的措施，例如加強開發預防新的大流行病的措施，限制人類與野生動物的直接接觸等等。

國際自然保護聯盟是一個囊括環保組織，政府機構，企業代表以及原住民的機構，他所通過的決議雖然並不具有法律約束性，但卻可能成為全球各國政府決策者們的參照。

數十名環保活動人士9月7日在馬賽會場周圍舉行示威活動，抗議投資化石能源開發的法國巴黎銀行BNP Paribas 等企業參與世界保護自然大會，譴責會議接受他們的贊助資金，譴責企業以此進行飄綠活動。另有一些來自南美的原住民活動人士彙聚在馬賽的一家超市Casino的目前，指控該連鎖超市從南美進口肉類產品，從而加速對亞馬遜森林樹木的砍伐。

此外，由綠色和平，世界自然基金會WWF等1500多個國際非政府組織組成的氣候行動網絡（Climate Action Network ）近日發表公開聲明，呼籲聯合國推遲第26屆氣候峰會的舉辦日期，公告提出由於新冠疫情所導致的旅行限制，缺乏疫苗以及資金短缺的貧窮國家的代表將難以出席應該於今年十一月份在英國舉行的氣候峰會。公告指出，許多貧窮國家都被列入了英國政府禁止入境的國家名單。他們認為聯合國氣候峰會不能在最受氣候變化影響國家的代表缺席的前提下舉行。不過，他們的呼籲遭到聯合國的回絕，聯合國發言人表示此次氣候峰會已經一推再推，氣候危機迫在眉睫，峰會容不得再次拖延。