天主教宗方濟各敦促世界為氣候行動起來

羅馬天主教教宗方濟各今天呼籲COP26氣候會談要 "緊急行動起來，為前所未有的生態危機提供有效的回應"。教宗的講話是在梵蒂岡舉行的題為 "信仰與科學：邁向COP26 "的會議上發表的，來自世界各地的科學家和宗教人士參加了這次會議，會議結束時將簽署一份給第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）與會者的呼籲書，該大會將於10月31日至11月12日在英國蘇格蘭格拉斯哥舉行。

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據法新社今天報道稱，教宗方濟各說："在格拉斯哥舉行的第二十六屆締約方會議迫切需要對我們正在經歷的前所未有的生態危機和價值觀危機作出有效的回應，從而為後代提供具體的希望。

距離第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）會議召開還有不到一個月的時間，人們敦促世界各國領導人迅速採取有力行動，遏制 "災難性 "的全球變暖，但在新冠肺炎病毒疫情的危機和最弱勢群體的憤怒之間，談判可能會出現分歧與衝突。

教宗方濟各經常譴責對環境有害的行為，方濟各例舉引發氣候衝突的根源有貪婪、冷漠、無知、恐懼、不公正、不安全和暴力"。據教皇方濟各說："正是這些衝突的根源造成了我們對環境造成的嚴重創傷，如氣候變化、荒漠化、污染、生物多樣性的喪失。”

英國聖公會精神領袖坎特伯雷大主教賈斯汀-韋爾比（Justin Welby）感嘆道："在過去的100年裡，我們向地球宣戰”。據他繼續說："我們的濫用，我們的氣候戰爭，正在影響我們中最貧窮的人，"他呼籲邁向清潔經濟，去碳化和使用更多的可再生能源。

法新社說，一個月前，教宗方濟各、韋爾比大主教和東正教會首領巴托洛繆發起了一緊急呼籲，他們敦促每個人，無論其信仰或世界觀如何，都要努力傾聽地球的呼聲。