昆明COP15開幕 中國的環境議題態度受關注

《聯合國生物多樣性公約》的締約國第十五次會議（COP15）周一在中國雲南省會昆明開幕了，這個會議勢必要達成一項新的全球協議，目標是到2030年讓全球30%的地球得到保護，以制止未來十年對生物的破環。COP15是中國首次承辦全球性環境議題峰會，自然也吸引了全球的注意目光，北京在這次會議做出的國際和國內層面的承諾受到關注。有專業人士分析認為，與西方國家有野心勃勃的方案不同的是，中國顯然更加務實，希望讓這次峰會確定的框架性目標在未來都能夠實現而留名青史。

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會議將於2021年10月11日至15日和2022年上半年分兩階段在昆明召開。第一階段會議要完成除“2020年後全球生物多樣性框架”以外的各項議題審議，“2020年後全球生物多樣性框架”則要在第二階段會議期間審議和決定。

法國《世界報》今天刊等記者Perrine Mouterde的報道，她指出，雖然第15屆世界生物多樣性大會（COP15）與本月底在蘇格蘭格拉斯哥開始的關於氣候變化的COP26相比，似乎引起人們的興趣較小，但這次會議的重要性也非同尋常，因為該公約的簽署國必須達成一項新的全球協議，達到在未來十年內停止對生物破壞的目標。

“主戰場開始，仍有許多障礙要清除”

由於Covid-19造成的健康危機，已經導致第15屆締約方會議數次推遲，最終將分兩個階段舉行。第一階段是從周一到周五，主要是具有儀式感的場面和線上討論，但仍將看到北京正式接管了會議的主席位置。報道稱，預計約有1500人到昆明出席會議，其中包括極少數外國人，他們主要是外交官或駐中國機構的代表。第二階段是面對面的談判，也將是導致新的全球框架的通過機會，計畫於2022年春季進行。

據世界報稱，總部設在美國的環境智囊團世界資源研究所的“食品和土地利用項目”主任摩根-吉勒普西認為，儘管今年十月份舉行的第一部分會議在很大程度上是儀式性的，但它應該成為世界各國領導人開始展示他們為未來十年的目標、資金和行動制定雄心壯志的時刻。英國皇家鳥類保護協會的國際政策官員喬治娜-錢德勒（Georgina Chandler）補充說："本周的會議是主戰場的開始。我們仍有許多障礙需要清除，如果我們要在6個月內實現一個雄心勃勃的框架，我們需要緊急克服這些障礙。”

在周一的開幕式後，來自約100個國家的國家元首和政府首腦以及部長們的虛擬峰會定於周二和周三舉行。中國國家主席習近平可能在峰會上發言。綠色和平中國的環境政策專家李碩解釋說："我們將不得不觀察他（習近平）是否宣布一些在國家層面上保護生物多樣性的新內容…" 專門從事環境法的組織Client Earth在中國的代表Dimitri de Boer則預測說，北京會把一些牌放在桌子上，並希望能在全球層面以及國家層面開創出一種勢頭."

北京未來的承諾和行動可期？

在中國西南部重鎮“春城”昆明舉辦的這次會議實際上也是中國首次舉辦的大型環境峰會，但世界報記者指出，實際上，到目前為止，北京都還沒有將自己定位為支持生物多樣性的國際動員的先鋒之一。與巴西、印度和印度尼西亞這些國家一樣，中國即沒有加入任何為推動某些生物多樣性保護目標而形成的國際主要聯盟，也沒有簽署 "領導人對自然的承諾"宣言，已經有大約60位政治領導人在他們簽署的這個宣言中承諾採取重大行動來解決全球緊急情況。

法國發展署生態轉型部主任Gilles Kleitz也指出，迄今為止，很少看到中國在外交領域的努力，"包括在保護30%的土地和海洋的問題上，在經濟轉型議題上，中國都做得非常少，甚至什麼都沒有做。而且中國也可能盡其所能地在政治上保持中立。

北京希望現實的承諾

世界報指出，對於中國共產黨來說，最重要的事情似乎是在2022年春天通過一個可以真正實施的全球框架。西方正在推動一項雄心勃勃的協議，但中國人首先想要的是現實的承諾，"來自昆明的迪米特里-德波爾說。這就是北京希望留下的遺產：本屆締約方會議必須是一個實現承諾的會議。十年前在日本通過的20個 "愛知目標"，其目的已經是阻止生物多樣性的侵蝕，但到目前為止沒有一個得到完全實現。

7月公布的最新版本的全球框架草案中，可以看到到2030年讓全球30%的地球得到保護的雄心，而現在得到了70多個國家的支持。中國可以加入進來，但只針對土地部分。現實是，如今只有8%的海洋和17%的陸地受到保護，這就使未來保護 30%的目標更加難以實現。與此同時，安全和軍事問題也使海洋空間的保護成為一個更加敏感的問題。

“生態紅線”

在國家層面上，中國提出了 "生態紅線 "的概念，圍繞着對環境具有重要功能的地區畫定了生態紅線。這些區域約佔全國面積的25%，它們是根據三個標準科學確定的，包括在生物多樣性、生態系統服務（確保飲用水供應、土壤肥力等）和減少風險（防止侵蝕、洪水等）方面的重要性。

再回到昆明峰會的會議日程上。據報道，在高級別政治領導人的討論結束後，預計將於周三通過一項 "昆明宣言"。根據9月底分發的草案版本，該文本 "注意到許多國家為保護其30%的土地和海洋所做的努力和承諾"。預計該宣言還將重申，氣候變化和生物多樣性危機構成了 "生存威脅"，需要採取 "緊急和綜合 "行動，以便能實現 "經濟和社會所有部門的轉型變革"。從現在到2022年春季，需要取得很多進展，特別是在目標的追蹤和融資方面。

世界報的報道最後指出，最近的研究表明，流向發展中國家的國際資金每年至少應增加100億美元。雖然9月份有9個慈善基金會承諾在2030年之前為保護大自然提供50億美元，但調動足夠的資源仍然是一個漫長的過程。即將於2022年1月在瑞士日內瓦舉行的面對面談判會議，對於在這些問題上取得進展至關重要。

《生物多樣性公約》於1993年正式生效。截至目前，公約共有196個締約方。締約方大會是公約的最高議事和決策機制，每兩年召開一次。