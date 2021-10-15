對抗氣候變遷 英女王罕見指責各國領袖光說不練

部分碳排大國尚未表示是否出席本月底在英國舉辦的聯合國氣候峰會，英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）被人無意中聽到，她對各國領袖空談氣候變遷但幾乎毫無作為感到惱火。女王在她可能並不知道開着的麥克風前說，“我們只知道誰不會來…當他們（世界領袖）光說不練時，實在令人惱火。”

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據中央社報道說，就對抗氣候變遷，英國女王指責各國領袖光說不練。英國“每日快報”（Daily Express）透露，俄羅斯和中國當局處理污染問題不力，而尚未證實是否出席“聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議”（COP26）的各國領導人中，就包括中國國家主席習近平和俄國總統普京（Vladimir Putin）。“泰晤士報”（The Times）已報道稱，習近平將不與會。

女王星期四齣席威爾斯議會（Welsh Senedd）開議儀式時，告訴媳婦康瓦爾公爵夫人（The Duchess of Cornwall）卡蜜拉（Camilla）：“奇怪吧，我不斷聽說這項會議，但到現在還不知道誰會出席。”95歲的女王在無意間透過麥克風播出的談話中說：“我們只知道誰不會來…當他們（世界領袖）光說不練時，實在令人惱火。”

報道稱，女王預定將出席這場由英國主辦、在蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）舉行的世界氣候會議。