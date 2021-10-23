COP26前夕 經合組織達成多國協議終止對燃煤電廠的出口信貸

在格拉斯哥舉行的世界氣候會議COP26之前，經合組織周五宣布了一項多國協議，禁止為傳統燃煤電廠提供出口信貸。

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這一聲明是在10月31日在格拉斯哥舉行的世界氣候大會（COP26）開幕前幾天發布，世界各國領導人將在這次會議上決定採取措施，力爭在未來幾年將地球保持在可控的變暖軌跡上。 目前煤炭約佔全球二氧化碳排放量的40%。

經合組織聲明說，該協議的參與者是澳大利亞、加拿大、歐盟、韓國、美國、日本、挪威、新西蘭、英國、瑞士和土耳其，經過漫長談判最終得以達成協議。具體而言，這些國家已承諾不再為未配備碳捕獲、使用和儲存系統的新燃煤電廠以及現有電廠提供出口信貸，但也保留允許個例存在的空間。

經合組織在其聲明中說，該禁令的正式生效預計將在每個簽署國通過該條款後進行，預計將在10月底之前。

美國財政部氣候顧問約翰-莫頓周五在一份聲明中說："這種決定對於應對氣候變化和到2050年實現凈零排放目標至關重要。“ 他說美國財政部將與那些正在向更清潔和更綠色的能源過渡的世界各國繼續合作。

法新社報道稱，中國不是該協議的簽署國，但它是世界上最大的境外燃煤發電站公共融資方。

北京在9月宣布將停止為境外燃煤發電站融資。