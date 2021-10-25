世界氣象組織示警：去年溫室氣體濃度創新高 極端天氣恐將更多

聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）前夕，聯合國下屬的世界氣象組織（WMO）10月25號公布一項報告並嚴正示警，去年大氣中的溫室氣體濃度創下歷史新高，地球恐面臨更多極端天氣事件。

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聯合國溫室氣體公報（Greenhouse Gas Bulletin）指出，去年的溫室氣體濃度年增加速度，高於2011年至2020年的年平均速度，而今年這一趨勢仍在延續。

報告稱，二氧化碳（CO 2）是最重要的溫室氣體，其濃度在2020年達到百萬分之413.2，是工業化前水平的149%。與1750年人類活動開始破壞地球的自然平衡時的水平相比，甲烷（CH 4）為262%，氧化亞氮（N 2 O）為123%。新冠疫情期間的經濟衰退對大氣中的溫室氣體水平和增長率沒有明顯的影響，儘管新的排放量有暫時的下降。只要繼續排放，全球氣溫就會繼續上升。

鑒於CO 2於大氣中可存在的時間很長，即使排放迅速減少到凈零，已經觀察到的溫度水平將持續幾十年。加上氣溫上升，這意味着更多的極端天氣事件，包括酷熱和降水、冰雪融化、海平面上升和海洋酸化，對社會經濟產生深遠影響。

世界氣象組織表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情導致的經濟放緩，一度促成排放量暫時下降，但對大氣中溫室氣體量和其增長率並無明顯影響，而只要排放持續發生，全球氣溫將繼續上升。

今天人類活動所排放的二氧化碳約有一半留在大氣中。另一半被海洋和陸地生態系統所佔據。但陸地生態系統和海洋作為 "（儲存）井 "的能力在未來將變得不那麼有效，從而降低其吸收二氧化碳，並成為防止溫度進一步上升的緩衝器的能力。

該報告還顯示，基於世界氣象組織的全球大氣監測網絡的監測數據，從1990年到2020年，“長壽命”的溫室氣體的輻射強迫對全球氣候的變暖影響增加了47%，其中二氧化碳約佔這一增長的80%。

世界氣象組織警告指出，隨着溫室氣體排放量持續增加以及氣溫上升，地球恐面臨更多極端天氣事件。

COP26氣候峰會將於10月31日至11月12日，於蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）登場。

世界氣象組織秘書長塔拉斯（Petteri Taalas）表示：聯合國溫室氣體公報為COP26的氣候變遷談判者，帶來嚴正且科學的訊息。塔拉斯警告：按照當前的溫室氣體濃度增加速度，本世紀末前，溫度升幅將遠超過巴黎協定設下的（控制在）比工業化前高攝氏1.5至2度目標。我們還差得遠了。

3種主要溫室氣體為二氧化碳、甲烷和一氧化二氮，其中二氧化碳是全球暖化最大元兇。