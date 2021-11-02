拜登：習近平不參加20國集團和氣候峰會犯了個大錯

包括美國總統拜登、中國國家主席習近平和巴西總統博索納羅（Jair Bolsonaro）在內的全球100多個國家的領導人在《聯合國氣候變化框架公約》第26次締約方大會（COP26）上作出承諾，將在2030年前停止和扭轉森林砍伐和土地退化的趨勢。 拜登表示：習近平不參加20國集團和氣候峰會犯了一個大錯。

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這項協議11月1日晚間達成，而各國代表則於星期二在協議上簽字。 參與協議的各國代表承諾採取能夠促進可持續性發展與可持續性商品生產和消費的貿易政策，同時保證執行或修訂旨在推進可持續性耕作的農業政策。

協議同時為相應國家提供190億美元的公共和私人資金，用於保護和恢復森林，發展可持續性農業以及協助及支援世界上遭到森林砍伐直接衝擊的土著社區。

根據世界資源研究所的數據，地球上的森林吸收了大約30%的二氧化碳排放量。然而，隨着森林的亂砍亂伐，這一對抗氣候暖化的天然武器卻正在迅速消失。僅在2020年，全球就失去了25.8萬平方公里的森林，超過整個英國本土的面積。 美國國家廣播公司消費者新聞與商業頻道（CNBC）引述達成協議的與會代表星期一晚間發布的一項宣言指出，“我們呼籲所有的領導人為向可持續性土地使用過度而共同努力。”

“這對實現巴黎協定的目標，包括減緩氣候變化的衝擊、將氣候暖化限制在2攝氏度以內，以及將暖化限制在1.5攝氏度以內的努力，至關重要，”宣言說。“我們一道努力，定能成功戰勝氣候變化，實現持續與包容性的增長並停止以及扭轉森林喪失和土地退化。”

其他在協議上簽名的國家包括英國、澳大利亞、歐盟、印度尼西亞、尼日利亞和巴基斯坦等105個國家。

在格拉斯哥主持這次聯合國氣候峰會的英國首相約翰遜（Boris Johnson）表示，這份宣言“是保護恢復地球森林的具有里程碑意義的協議”。

作為世界上最大碳排放國之一的印度卻非常引人注目地沒有在“格拉斯哥領導人就森林和土地使用的宣言”上簽字。不過親自與會的印度總理莫迪（Narendra Modi）星期一宣布，印度將在2070年實現碳中和，雖然這個目標比聯合國氣候峰會的舉辦者期望的日子晚了整整20年。

中國國家主席習近平雖然同意在宣言上簽字，但他本人既沒有親自出席會議，也沒有通過視頻致辭，而是在星期一上傳了一份書面聲明表示參與會議。代表中國與會的是中國生態環境部副部長趙英民和氣候變化事務特使謝振華。

巴西總統博索納羅雖然在宣言上簽字了，但他近年來因為保護亞馬遜雨林不力，致使亞馬遜雨林亂遭砍伐和火災，而倍受國際環保團體的譴責。

根據英國《衛報》報道，拜登總統不僅率先在終止森林砍伐協議上簽字，而且還在計畫於星期二在格拉斯哥氣候峰會上宣布美國更嚴格的油氣井甲烷排放監管計畫。