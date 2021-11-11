COP26： 中美何以“出人意外”達成聯合聲明？

全球最大的兩大排碳國中美兩國在格拉斯哥氣候峰會進入尾聲時發表強化氣候行動聯合宣言，給峰會帶來一些樂觀的氣氛，不過，此次聲明在多大程度上是一次進步？它同今年四月“中美應對氣候危機聯合聲明發表的氣候聲明”又有何不同？

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事實上，中美周二達成的“強化氣候行動聯合宣言“中涉及的內容”在今年四月18日中美在上海發表的“中美應對氣候危機聯合聲明“中都有提及，只不過內容更加具體。

比如說，今年四月的中美聯合聲明早已明確決定雙方將加強在減低甲烷等非二氧化碳等溫室氣體方面的合作，但儘管如此，中方卻並未在上周由美國牽頭推動的由一百多個國家簽署的甲烷減排協定上簽字。如何能夠讓外界相信此次聲明並非是瑞典氣候活動人士森伯格所言的“blablabla”一篇空話呢？

記者有幸在格拉斯哥峰會現場巧遇中國氣候特使解振華，他表示，此次聲明同今年四月的聲明的一大區別就在於中美已經組建了聯合的工作小組，據中美雙方官員的介紹，在上周的談判期間，中美雙方氣候特使幾乎每天都進行緊張的談判，最終才敲定了這一談判了多個月的合作聲明。有專家表示，美方受到國內壓力是雙方分歧遲遲難以獲得緩解的主要原因，從而使談判結果遲遲難於取得進展。

外界注意到，就在中美發表聯合氣候聲明的前夕，彭博社披露美中兩國領導人將在下周舉行線上峰會的消息。

無論推動中美達成聯合聲明的動力如何，中美聯合聲明普遍受到積極的回應，中美決定合作本身就是一個積極的信號，就連中國拒絕合作的甲烷減排項目發言人也對美中聯合聲明表示滿意，認為這對減低全球甲烷排放帶來了保障。

至於中方為何拒絕簽署甲烷減排協定？有來自中方的評論指出，巴黎協定的許多承諾均未能獲得兌現，美國自己的甲烷排放最近幾年來一直在增加，發達國家作出了十年多的從2020年起每年提供一千億美元的綠色援助資金遲遲未能到位，今天又作出新的承諾又有何意義？也有評論認為，中國或在減低甲烷排放上確有困難。

中美達成強化氣候行動聯合聲明為巴黎協定的落實帶來希望，然而，美中這兩大排碳國能夠在多大程度上排除地緣政治因素的干擾而在氣候領域鼎力合作？這恐怕並不完全取決於兩國氣候特使的主觀意願。