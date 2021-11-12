王毅：中美作為排碳大國必須加強氣候合作

全球最大的兩個排碳國中美兩國在格拉斯哥氣候峰會進入尾聲時出人意外地發表了強化氣候行動聯合宣言，為受新冠疫情以及國際地緣政治分歧影響的峰會會場帶來了積極的信號，也逐漸改變了中國在第一周談判期間給外界的被動低調的感覺。

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中美在最後一刻達成共同聲明究竟是臨時發揮還是歷經艱辛談判之後的瓜熟蒂落？出席格拉斯哥氣候峰會談判的中國國家氣候變化專家委員會副主任王毅先生接受了法廣的採訪。

法廣：王毅先生，您好，非常感謝您接受法廣的專訪，中美此番在峰會進入尾聲時發表共同聲明是要給峰會一大驚喜還是由於雙方談判進展特別艱難？如果艱難的話能否披露在哪些領域分歧重大？

王毅： 我想雙方達成這樣的協議當然不是雙方的一時的心血來潮，這是大家長期努力談判的結果，特別是美國拜登政府重新返回巴黎氣候協定之後，中美在今年四月就達成了加強氣候合作的協議，正如解振華主任所言，從此之後，他與拜登幾乎每十天都要見一次面，核心問題當然是要加強雙方之間的合作。我想中美作為全球的第一，第二大排碳國相互之間必須合作。至於雙方之間的分歧是否重大，答案是肯定的，總之要比過去奧巴馬時代，或者更早一些時期要艱難得多。雙方之間確實有很多的分歧，雙方的訴求也不一樣，無論是中國自身也好或者是國際大環境也好，都使中國處於不利的狀況，所以在這樣的背景下中美能夠達成協議，我認為是十分不容易的。我們也是延續了巴黎協定的遺產，巴黎談判前夕，我們就是簽署了中美，中法，等多個雙邊協議或者小多邊的協議，以此來進一步推動全球談判的進展。希望這一次中美也能夠為多邊協議的達成作出大國所應該有的貢獻。

法廣：您可以具體的介紹一下中美此番簽署的加強氣候活動的共同聲明同今年四月簽署的氣候合作協議相對比有哪些不同？

王毅：四月份的聲明主要列出八個合作的領域，但是，缺乏具體的實施機制。這次制定的十六條規定中有一些具體的合作機制，更加細緻化，比如說，涉及到法律，政策的交流，特別是設立工作組，為未來的合作奠定了基礎，其中涉及一些大家十分關注的題目，比如說甲烷，煤炭等等，最重要的是要在務實地基礎上來提高力度，其實中美合作聲明也為格拉斯哥峰會最終決議提供了一個樣本，也就是說，不能光喊口號，還必須考慮這些口號是否能夠實現。就拿發達國家提出地一千億美元的資金援助問題，談了十多年都不能敲定，所以如果連這個目標都不能實現，那其他的問題如何解決？另外一方面，中美達成協議的前提是以雙方各自的一些氣候文件作為基礎，美國政府有長期減排的策略，中國最近也發表了五個文件，其中最重要的是碳達峰與碳中和工作的指導意見，這是中國實現雙碳目標的頂層設計，文件十分複雜，很難讀懂，他的間版不久後應該會出台。至於中美聲明為何在峰會進入尾聲時才宣布？我們當然是希望能夠儘早宣布，但是，也只能受制於談判的進展速度。