COP26 ： 氣候脆弱國家的最後期待

格拉斯哥氣候峰會的加長談判周六繼續進行，評論認為與會代表或將在周六下午就此次峰會的焦點議題碳機制問題也就是巴黎協定中的第六條達成協議，不過，外界該協議究竟能夠在多大程度上有益於減低碳排放存有爭議，第六條的涉及國家對此有何期待？

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出席峰會的巴布亞新幾內亞氣候變化特使、熱帶雨林國家聯盟執行主任凱文·康拉德（Kevin Conrad）向法廣表示：“ 巴布亞新幾內亞最近幾年來大量減少了森林砍伐，他是罕見地遵守巴黎協定中自主貢獻指標的國家之一。但是，此次峰會卻正在討論拒絕給這樣的國家以經濟補償，這是十分不公平的，因為巴布亞新幾內亞受到氣候變化的嚴重影響，我們的海岸因為水平面的升高而受到摧毀，海島上的椰子樹因為受到海水的侵蝕而倒下，所以氣候變化正在嚴重影響巴布亞新幾內亞，我們的努力不能獲得承認，不能獲得經濟補償對我們來說是難以接受的，所以我們正在努力抗爭期待能夠獲得一定的補償。我期待正在討論的巴黎協定中第六條的落實能夠將熱帶雨林囊括在內，因為如果不能保護好熱帶雨林，我們的減排工作就不可能成功；我也期待在氣候適應融資方面能夠取得進展，許多國家，包括巴布亞新幾內亞在內的發展中國家正在努力應對氣候變化的後果；我也期待峰會能夠在補償發展中國家的氣候損失以及損害（Loss and Damage）上取得進展，因為他們並不應該為氣候變化承擔責任“

此外，凱文·康拉德還補充說，儘管很難說人們是否應該為他們的祖父母在沒有意識到的情況下所犯下的錯誤承擔責任，但是，問題的關鍵是發達國家必須援助發展中國家來共同應對氣候危機，而為保護熱帶雨林提供資金補償是緩解氣候危機的途徑之一。

根據來自峰會會場的消息，峰會的最終文本很可能在今天下午敲定，觀察人士擔心有關減低化石能源投資以及開發的內容很可能被減低力度。總體而言，對許多與會官方代表，非政府組織以及獨立觀察人士來說，此次峰會是一次令人失望的峰會。

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）報道指出，格拉斯哥峰會創下了氣候峰會歷史上最高的排碳記錄，兩周會議以來的總排碳量超過十萬多噸，其中60 %的碳排放來自國際交通，其餘的40 %則來自會議的具體運作，包括本地的交通以及安全機制以及會議設施管理等等。記者注意到，由於格拉斯哥交通旅館設施有限，許多與會者都不得不住宿在離會場很遠的賓館，每天乘坐出租車前往會場。

相比之下，2019年馬德里氣候峰會的總排碳量為五萬噸，而2015年巴黎氣候峰會的總排碳量則為四萬噸。因此格拉斯哥峰會是歷史上排碳量最大的一次氣候峰會。

鑒於格拉斯哥峰會創記錄的排碳量與微弱的成果之間的反差，法廣向聯合國政府間氣候變化專家小組負責人茹澤爾（Jean Jouzel）提問舉辦類似的氣候峰會對減排究竟是有益還是有害，對此，茹澤爾回答說，每次峰會都是敲響氣候危機警鐘的一次機會，舉辦有其必要，但或許應該在舉辦的方式上作出進一步的思考。