聯合國氣候峰會新協議內容簡看

剛剛結束的COP26會議上為期兩周的痛苦談判可以用四個詞來概括：金融、化石、抵消和雄心。四個字讓格拉斯哥的注意力和緊張氣氛集中起來。

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據法新社報道稱，化石燃料雄心壯志被砍掉了。

2015年《巴黎協定》旨在將全球變暖限制在與工業時代相比 "遠低於 "+2°C，如果可能的話+1.5°C，其中沒有 "煤"、"石油"、"天然氣"，甚至 "化石燃料 "等字眼，儘管它們是氣候變化的主要原因。因此，200多個簽署國在此次協議中首次提到這些污染性能源，被譽為是歷史性的。

一份最初的文本草案呼籲各國 "加速淘汰煤炭和取消對化石燃料補貼"。但在印度、中國和沙特阿拉伯的壓力下，該文本意願被逐漸削弱。直到最後一刻，在攝像機的注視下--但沒有聲音--COP26主席Alok Sharma不得不在各個小組之間來回走動，讓印度和中國代表團的要求被接受。

通過的文本最後呼籲 "加強努力減少煤炭，並結束對化石燃料補貼"。

1992年的《聯合國氣候變化公約》基於兩個支柱：減少溫室氣體排放和讓最脆弱的人適應未來的影響。但從那時起，全球變暖的破壞性後果已經成為當下的現實，其損失以數十億美元計算。面對這一現實，出現了 "損失和損害 "的概念。

但2013年為解決這一問題而設立的機制仍不明確。因此，在格拉斯哥，發展中國家試圖讓人們聽到他們的要求。但無濟於事。他們關於建立一個新的氣候融資系統的建議受到了阻撓，特別是美國，因為它擔心這種承諾有法律影響。

現在，所通過的妥協方案規定在2024年前每年進行一次 "對話"，以 "討論活動的籌資方式"。

《巴黎協定》規定，簽署國每隔五年就會向上修正其減少二氧化碳排放的目標。第一個審議周期本應在2020年底前完成，但由於新冠病毒疫情大流行而被推遲，使COP26推遲了一年。但是，排放量仍在上升，科學家警告說，只剩下不到十年的時間將升溫限制在+1.5℃。因此，有越來越多的人呼籲在2025年的下一個周期之前加快這些落實與更新的步伐。

法新社說，周六通過的《格拉斯哥協議》呼籲各締約方在2022年底前重新審視並加強其2030年的目標，儘可能地使其與《巴黎協定》的溫度目標保持一致。

在聯合國的行話中，文本使用了 "請求 "一詞來修飾，但一些國家--特別是中國、印度和沙特阿拉伯--認為這個詞也過於強烈。

《巴黎協定》的 "第六條 "涉及碳市場的運作，三年來一直困擾着氣候談判，阻礙了《巴黎協定》"運用路線圖手冊 "的締結。經過2018年COP24會議，繼而在2019年COP25會議上兩次失敗，終於在格拉斯哥就這些旨在幫助減少二氧化碳排放的碳市場規則達成了協議。

巴黎協議的設計者勞倫斯-圖比亞納評論說，所通過的文本 "堵住了一些可恥的漏洞，如雙重計算"，這將允許買方和賣方都計算一噸二氧化碳的排放量。但這不足以防止惡意的公司和國家規避系統，"她告訴法新社，應當呼籲建立一個機構來監督這些市場的實施。