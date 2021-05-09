生涯181次大三元 卫斯布鲁克追平史上最多

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（法新社洛杉矶8日电） 美国职篮NBA华盛顿巫师队球星卫斯布鲁克，今天作客印第安纳溜马时缔造生涯第181次大三元，追平传奇球星罗伯森（Oscar Robertson ）1974年时所创纪录，并列史上最多。

巫师经延长赛后133比132擒服溜马，让卫斯布鲁克以赢球祝贺纪录之夜；他最终缴出33分、19篮板、15助攻，也让队友毕尔（Bradley Beal）单场得50分相对黯淡。

湖人传奇球星魔术强森（Magic Johnson）138次、过去有「大三元制造机」美誉的基德（Jason Kidd）107次，分居生涯最多大三元榜第3、第4。而卫斯布鲁克2017年仍效力奥克拉荷马雷霆时，就先以单季42次大三元，刷新罗伯森保有的41次纪录。

本季转战巫师的卫斯布鲁克，这个赛季目前已35次大三元，但有25次是出现于过去32场比赛，显示这两个月他已完全热机。

卫斯布鲁克赛后说：「哇，这真令人难以置信。我真的很幸福也很感谢，谢谢平纪录这段旅程的每一个人。」

罗伯森是1960到1974的球员生涯缔造181次大三元。卫斯布鲁克最快10日作客亚特兰大鹰队时，就有机会刷新纪录独居史上最多大三元。

© 2021 AFP