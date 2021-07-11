生狗食是超级细菌来源？研究披露公卫威胁

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（法新社巴黎11日电） 提到「超级细菌」，大家常想到的场景就是医院，但新研究显示，家里养的狗狗，也可能是超级细菌的源头。

研究人员在多种狗狗生食中发现具抗药性的细菌后，今天发出新闻稿警告「国际公卫危机」。他们即将发表于「欧洲临床微生物学和传染病学会」（European Congress of Clinical Microbiology & Infectious Diseases）的研究说，「喂狗生食的趋势，或许会助长抗药性细菌的扩散」。

人类和豢养的动物过度使用抗生素，导致近年来抗药性日渐增加，另一份将在同场研讨会上发表的研究则发现，抗药性可能会在宠物狗和饲主间传递。

由葡萄牙波图大学（University of Porto）团队进行的研究分析包含14种冷冻生食在内的25个品牌55种狗食样本，从中寻找肠球菌（Enterococci），结果发现所有生狗食都含具抗药性的肠球菌，包括对linezolid这种最后手段抗生素具抗药性的细菌。

肠球菌可以无害地存活在人体与动物肠道，但若跑到人体其他器官，可能就会带来危险，也可能对抗生素产生抗药性。

基因定序显示，生狗食中具抗药性的细菌，有些和英国、德国与荷兰医院患者身上发现的细菌同种。

研究人员福瑞塔斯（Ana Freitas）表示：「人类和狗密切接触，加上这些被研究的品牌在不同国家的商业化，会对国际公卫构成威胁。」「欧洲当局必须对饲喂生狗食与狗食的制造可能带来的公卫风险提高警觉，包括狗食成分的选择以及卫生措施都须检讨。」

另一份研究则由葡萄牙另一支团队进行，检测80个家庭的饲主与动物，寻找带有mcr-1基因的细菌。mcr-1 基因对colistin抗生素具抗药性。

受试的126名人类身体健康，102只宠物则一半有皮肤或尿道感染。

检验结果显示，4名人类与8条狗对携带mcr-1基因的细菌呈阳性反应，还有两个家庭的狗和饲主体内都发现这种抗药基因。

团队发出的新闻稿指出：「样本基因分析显示，这两起案例的其中一例，出现宠物与饲主间抗药基因的传递。」

新闻稿还说，团队认为这种抗药基因是从狗传给人，让人担心宠物可能会散布对抗生素的抗药性。（译者：郑诗韵/核稿：严思祺）

© 2021 AFP