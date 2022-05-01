甫获剧场界诺贝尔肯定 澳身障剧团将赴欧洲公演

（法新社澳洲吉朗1日电） 澳洲东南城镇吉朗（Geelong）某个安静的房间里，1群身障演员正在排演，为本月演出做准备。这将是他们赢得堪称剧场界诺贝尔、人人称羡的「国际易卜生奖」后，头一次公演。

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「背靠背剧团」（Back to Back Theatre）是澳洲历来唯一赢得250万挪威克朗（26万6000美元）「国际易卜生奖」的澳洲剧团，评选委员会表示，「背靠背剧团」「创造了21世纪剧院最让人难忘的一些作品」。 「背靠背」所有演员都是所谓的「神经多样性」（neurodiverse）人士（神经多样性是将大脑差异视为正常现象而非缺陷的一种观点），他们会展现非典型行为或想法模式，例如自闭症、注意力不足过动症（ADHD）等等。剧团不仅拥抱这些多样性，更颠覆了观众的预设立场。 有自闭症的演员普莱斯（Scott Price）告诉法新社，「求学时期过得很辛苦，现在能够得奖，真是非常荣幸」。他还说，这可能是「背靠背」得过的最大奖。

「背靠背剧团」本月将在澳洲和欧洲演出他们名为The Shadow Whose Prey the Hunter Becomes的戏码，欧洲之行将是COVID-19（2019冠状病毒疾病）爆发后，他们首次的海外演出。

普莱斯2007年参加「背靠背」试镜前从没表演过，他坦言，一开始根本不想要这个工作。 但如今15年过去，事情有了巨大改变。 他说：「现在我是公众人物，回不去了。」 「国际易卜生奖」不过是「背靠背」赢得的最新肯定，过去35年来，这个剧团打响了不吝于挑战极限的名号，剧评常形容「背靠背」的作品挑衅，不怕让观众不舒服。

艺术总监格拉德温（Bruce Gladwin）说这些都是刻意设计，「有时（观众）觉得他们是被动的看戏，我们想试着把他们拉进表演里」。

「背靠背」1987年成立于吉朗，当时正逢澳洲身障人士离开收容设施回到社区之际，「背靠背」提供他们接近艺术的管道，也提供艺术工作机会。

根据中央统计局，澳洲只有不到1/3的身障人士拥有全职工作。

普莱斯形容自己是「神经多样性」的倡议者，他想给普罗大众的讯息再明确不过：「雇用更多身障人士」，「身障者若是全心投入，没什么难得倒他们」。

© 2022 AFP