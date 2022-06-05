田纳西州发生大规模枪击案 酿3死14伤

（法新社华盛顿5日电） 美国警方今天表示，田纳西州一个城市稍早发生枪击事件，还有旁观者遭到试图逃离现场的车辆撞击，至少造成3人丧生、10多人受伤。

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法新社报导，田纳西州东南部城市查塔努加（Chattanooga）警察局局长墨菲（Celeste Murphy）告诉媒体记者：「目前，我们可以确认这起枪击案有14名受害者，另有3人遭到试图逃离现场的车辆撞击。」

「现已确认有3人丧生，其中2人死于枪伤，另1人则因遭车辆撞击身亡。」

她说，伤者包括至少1名青少年；数名受害者性命垂危。

墨菲指出，这起发生在市中心玛丽酒吧与烧烤店（Mary's Bar and Grill）附近的枪击案中，「肯定不止一名枪手」，且所有凶嫌皆仍在逃。

拥有18万人口的查塔努加1周前也曾发生另起枪击事件，并有6人受伤。

这起大规模枪击事件发生仅仅2个小时前，多名枪手在宾州费城（Philadelphia）的热闹街道上对群众开枪，导致3人丧生、11人受伤，目前尚无人被捕。

美国近几周内接连发生纽约州水牛城超市滥射案与德州尤瓦尔迪（Uvalde）小学枪击案等大规模枪击案，共造成数十人死亡。

© 2022 AFP