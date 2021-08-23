田纳西州暴洪至少22死 7月大双胞胎惨遭冲走

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（法新社美国田纳西州韦弗利市22日电） 美国南部田纳西州部分地区降下破纪录豪大雨，引发毁灭性洪患，有关当局今天表示，至少22人死亡、50人下落不明，并警告死亡人数恐将继续攀升。

汉弗莱斯郡（Humphreys）警长戴维斯（Chris Davis）证实郡内有22人罹难，许多失踪者住在水位涨得最快的地区。

警长办公室一名调度员表示，有关当局已在这个地区挨家挨户搜查。

若干地区昨天下午和晚间降下高达430毫米的惊人雨量，引发大规模洪患。位于纳希维尔（Nashville）以西约88公里的维佛里镇（Waverly）灾情尤其严重，数以百计房舍已经无法住人。

维佛里镇镇长佛瑞泽（Wallace Frazier）告诉「田纳西人报」（The Tennessean），罹难者包括婴儿与长者。「华盛顿邮报」报导，一对年仅7个月大的双胞胎从父母怀中被洪水冲走，不幸丧命。

洪水将大树连根拔起、重创房舍，乡间道路、国道和桥梁都被大水冲毁，大规模停电影响了数以千计居民。社群媒体上的照片显示，一排房屋几乎淹没在褐色的泥水中，车辆翻覆或堆叠在一起，路上满是泥土和瓦砾。其中一张画面显示，有一个人坐在屋顶等待救援。

48岁灾民邓恩（Cindy Dunn）告诉田纳西人报，当大水淹至1.8公尺高后，她和丈夫被困在阁楼里好几个小时。救难人员将推土机的铲斗升到他们能够爬出的窗户旁，救了这对夫妇。

田纳西州卫生部证实，截至今天下午3时，汉弗莱斯郡已通报16起与洪水相关的死亡事件。然而当局警告：「这只是初步数据，有待地方医疗官员进一步更新。」

汉弗莱斯郡警长戴维斯说，罹难者包括两名幼童，他自己也在这场洪患中失去一个朋友。

他说，还有6名孩童下落不明，「这很艰难，但我们会熬过去」。

地方媒体报导，搜救行动今天仍在持续进行，救难人员正挨家挨户寻找受害者或需要帮助的人。（译者：刘文瑜/核稿：卢映孜）

© 2021 AFP