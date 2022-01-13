电影Rust军械师告弹药供应商 将实弹带入拍摄现场

（法新社洛杉矶13日电） 美国男星亚历鲍德温拍摄的新片Rust的军械师今天向弹药供应商提告，指控他将实弹摆在假子弹间，导致摄影师遭击毙身亡。

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西部片Rust在新墨西哥州拍摄时，古提瑞兹－利德（Hannah Gutierrez-Reed）是负责管理片场武器的军械师，而亚历鲍德温（Alec Baldwin）去年10月被告知手上拿的武器是安全的，开枪后却将摄影师贺勤兹（Halyna Hutchins）击毙。

根据电影界的安全规定，拍摄现场完全禁止实弹，正是为了避免这类事情发生。

古提瑞兹－利德今天在新墨西哥州法院提出民事诉讼，指控弹药供应商肯尼（Seth Kenny）向Rust制片公司提供「被误认只含哑弹的」弹药，「但实际上却含有哑弹与实弹」。

根据此案文件，古提瑞兹－利德说，在发生击毙摄影师的悲剧后，警方发现7枚疑为实弹的弹头。

这些弹头是放在子弹箱内，箱子里还有其他弹药与让演员用来当作配件的子弹带。

古提瑞兹－利德与她的律师认为，肯尼与他的公司「让电影片场变得危险，古提瑞兹－利德却不知情」。

这起诉讼提到，他们的疏失让「片场出现实弹，酿成可预见的灾难性结果」，因此寻求赔偿，但没有提到金额。

肯尼告诉调查人员，他可能把土制弹药卖给电影制作公司，这些弹药可能是由回收的成分制成，上面有跟击毙摄影师那枚子弹一样的标志。

© 2022 AFP