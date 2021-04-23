电脑晶片需求量大增 英特尔首季营收超出预期

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（法新社旧金山22日电） 美国半导体巨擘英特尔今天表示，由于电脑晶片需求出现「爆炸性」成长，该公司第一季营收超出预期。

根据财务报表，英特尔（Intel）今年头3个月的营收为197亿美元（约新台币5591亿元），较去年同季增加近10亿美元（约新台币283亿元）。

英特尔执行长季辛格（Pat Gelsinger）在新闻稿中说：「由于（市场）对我们领先业界的产品需求格外强劲，加上我们团队优秀的执行力，让英特尔首季业绩有强势表现。」

会有这样的情况，是因为2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情带来远距工作、线上教学、虚拟的社交活动等趋势，重燃市场对笔记型和桌上型电脑的兴趣，连带使数据中心的需要性大增，而这些都需仰赖晶片。

根据季辛格所言，晶片产业正处于「爆炸性成长」的周期，今年即将成为个人电脑出货量最大的年份之一。

英特尔已公布计画，将斥资200亿美元在美国亚利桑纳州开设两座新工厂，以配合提高美国与欧洲产量的计画。

全球晶片短缺加大了压力，必须降低对亚洲工厂的依赖程度。

季辛格表示，他对拜登总统了解到，晶片制造是值得投资的国家基础建设重大部分，感到「鼓舞」。（译者：李晋纬/核稿：张佑之）

© 2021 AFP