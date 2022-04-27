电音声中 哈尔科夫青年冒险为民众运送食物

（法新社乌克兰哈尔科夫27日电） 3名乌克兰志工开着红色欧宝（Opel）车，在响亮的电音乐声中满载补给物资，运送到遭俄罗斯火箭攻击的哈尔科夫各街区。

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这个乌克兰第二大城经过了2天平静后，昨天乌军和俄军炮声再次响起。两军交火前线距哈尔科夫（Kharkiv）北区和东区不到5公里，而几十公里外便是俄罗斯边界。

3位志工纳扎尔（Nazar）、阿列克谢（Alexei）和奥列格（Oleg）并未因此却步。他们在一所充当食物储存中心的幼儿园外，把一袋袋面包和罐头食品放进汽车行李箱。

34岁的纳扎尔．提申科（Nazar Tishchenko）说：「我们主要目标是为儿童和老人供应食物，他们最需要食物。不幸此刻大家都没钱也没工作，许多人甚至去不起超市。」

纳扎尔和法国足球明星本泽马（Karim Benzema）一样，留着山羊胡子、剃短发。他是足球迷，喜欢打架，对警察则敬而远之。

他出生于俄罗斯特尔内奥兹（Tyrnyauz），但「一直跟着热爱乌克兰的民族主义分子一起当足球迷」。

车子装满后，驶向一座现在成了肉类分发援助中心的邮局，然后他们用面包换来鸡腿。

开车的是23岁的阿列克谢，这位瘦削的年轻人有着一对蓝眼睛，剃光的头上有一绺头发。运送赈济物资是他的主意。

在成为一名技工前，他曾在乌东顿巴斯地区（Donbas）运送面包到哈尔科夫两年。战争爆发后，他又回头去送面包，公司关门后，他开始自己送货。

阿列克谢说：「但我无法自己一个人做，所以我请纳扎尔帮忙。」

旧邮局外，100多人在排队等候。3名青年带上鸡肉，进行当天第一次送货任务，红色欧宝车行驶在街上，开着最大音量播放电音音乐。

纳扎尔说：「我们开车不能没有音乐。若有炮击，我们就放大音量。我们厌烦了轰炸，（音乐）有助于我们放松，我们并不害怕。」

战前有近150万居民的哈尔科夫，几乎每天都被俄军火箭轰击，市内北区和东区受创尤重。

3个人来到一栋破旧的房子外，那里住了15个人，包括年幼的孩子。他们送出一袋袋物资，与孩子们聊天和玩耍。他们的到来提供了一种慰藉，成了一种社会联系。

阿列克谢说：「当我这么做时，我觉得自己做得对，觉得自己不是毫无用处，我知道我可以帮助别人。我这么做并无乐趣，只是因为我知道这是对的。」

附近传来震耳欲聋的爆炸声，一位居民塔拉努希卡夫（Oksana Taranushkav）吓得跳起来。

纳扎尔安抚她，并解释这不会有危险，因为从声音可分辨出俄军攻击和乌克兰发射防空飞弹的区别，而这次是防空飞弹发射。

这位49岁的妇女对志工的帮助表示欢迎。她说：「我们没得到任何支援，商店被毁，我们什么也买不到，我们只是想办法活下去。」她泪流满面地说道：「求求你蒲亭先生，求求你停下来！」

送货完成，大伙儿在互亲脸颊后，红色欧宝便开往下一个地点。

当天稍晚，一枚俄军火箭击中这个街区的一栋建筑物，造成3人死亡。

© 2022 AFP