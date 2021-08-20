男子威胁炸美国会遭逮 议员忧国内恐怖主义威胁

广告 继续浏览后续

（法新社华盛顿19日电） 美国国会大厦附近今天出现一名男子宣称自己车上有炸弹，在与警方对峙4小时后投降就逮。这起事件引发国会议员恐慌，他们对于今年1月川普支持者攻击国会事件余悸犹存。

这名显然是右翼极端分子的嫌犯，当局查出身分为来自北卡罗来纳州的罗斯贝里（Floyd Ray Roseberry），当时他正从自己的卡车上在社群媒体开直播，抨击总统拜登与民主党人，扬言「革命」，同时抱怨美国政府和阿富汗政策。

当官员与美国联邦调查局（FBI）探员与这名驾驶谈判时，该栋建筑大部分地区都被封锁。警方表示，嫌犯手中似乎有引爆装置。

这起戏剧化事件突然在4小时后宣告结束。

国会警察局长曼格尔（Thomas Manger）告诉记者：「他走出车外投降。靠近他的机动部队直接将他拿下，没有发生其他插曲。」

民主党籍众议员帕斯克雷尔（Bill Pascrell）在对峙期间严厉谴责嫌犯，显现今年1月震撼国会的暴动事件创伤仍在。

他在推特上说：「一名右翼极端分子正威胁在美国国会大厦引爆炸弹。右翼的国内恐怖主义对美国每一个社区都是威胁。」

今年1月6日，前总统川普支持者闯进国会与警方发生冲突，目的是中断拜登的胜选认证程序。事件发生至今已逾7个月，紧张情势仍高。（译者：陈怡君/核稿：陈昱婷）

© 2021 AFP