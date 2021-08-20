男子开直播痛批拜登和民主党 扬言革命炸美国会遭逮

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（法新社华盛顿19日电） 美国国会大厦附近今天出现一名男子宣称自己车上有炸弹，抨击总统拜登与民主党人，扬言「革命」，在与警方对峙4小时后投降就逮。

这起事件导致人员疏散与警方大阵仗因应。在美国国会今年1月遭遇暴力攻击后，政治紧张情势升高，华府连月以来维持高度警戒，这起事件再度在全城引发恐慌。

这名显然是右翼极端分子的嫌犯，当局查出身分为来自北卡罗来纳州的罗斯贝里（Floyd Ray Roseberry），当时他正从自己的卡车上在社群媒体开直播，抨击总统拜登与民主党人，扬言「革命」，同时抱怨美国政府和阿富汗政策。

他也宣称，在华府还有4组爆炸装置待命，如果警方对他使用致命武力攻击，这些爆炸装置会连同他身上的炸弹一起被引爆。

当官员与美国联邦调查局（FBI）探员与这名驾驶谈判时，该栋建筑大部分地区都被封锁。警方表示，嫌犯手中似乎有引爆装置。

这起戏剧化事件突然在4小时后宣告结束。

国会警察局长曼格尔（Thomas Manger）告诉记者：「他走出车外投降。靠近他的机动部队直接将他拿下，没有发生其他插曲。」

曼格尔表示，仍在厘清嫌犯动机，但嫌犯在脸书直播时说了一连串语无伦次的威胁，并要求和总统对话。

这名身穿白色T恤、蓄着灰白山羊胡的秃头男子说：「我试图要让拜登听电话。我就把车停在这些美丽的建筑物旁的人行道上。」

「乔，我不会伤害任何人，我不会按下引爆器，我不行。我告诉你，狙击手等一下就来了，他们开始对窗户射击，炸弹就引爆了。」

尽管这名嫌犯没有表明自己的政治立场，但他一度提到「革命」时说：「我正在寻找所有其他爱国者出来帮助我。」

接着他痛批拜登所属政党，他说：「民主党你知道自己干了什么好事吗？你们在残害美国。」

一名白宫官员表示，拜登已听取这场对峙行动的简报。（译者：陈怡君/核稿：陈昱婷）

© 2021 AFP