男子自称印地安酋长坐牛后代 新DNA技术证实关系

（法新社华盛顿27日电） 一名男子自称是印地安最后酋长「坐牛」（Sitting Bull）的曾孙，科学家以「坐牛」的头皮发绺进行DNA检验后，证实男子所言不虚。

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这是首度以基因证据证明历史人物与现存后代的家庭关系，研究报告刊登于今天的「科学先端」（Science Advances）期刊中。

这是英国剑桥大学（University of Cambridge）教授维勒斯莱夫（Eske Willerslev）为首团队与丹麦灵北基金会地球遗传学中心（Lundbeck Foundation GeoGenetics Centre）研发新技术达成的科学突破，尽管只靠微小或不完整的古老DNA样本，也能取得实用的基因资讯。

同样的技术往后可应用于调查其他历史人物，从「火车大盗」杰西詹姆斯（Jesse James）到俄罗斯沙皇家族，只要有古老的DNA就办得到。

先前的基因研究都是比对父系传递的Y染色体，如果祖先是女性，则比对母系传下来的「粒线体」特定DNA。

但维勒斯莱夫告诉法新社，在「坐牛」这个案例，上述两种方法都无法使用，因为73岁男子拉普英特（Ernie LaPointe）宣称是母亲那边和「坐牛」有关系。

他和同事于是找到另一种方法，也就是透过「体染色体」（autosomal）DNA来比对。

他们在「坐牛」的头发样本上找到少量「体染色体」DNA，接着研发出一种计算方法，来和拉普英特以及拉科塔族（Lakota Sioux）另13名成员的DNA相比对，观察基因组的相似之处是显示关系密切或普通。

维勒斯莱夫表示：「根据比对结果，我们可以判断和坐牛的亲缘度，而那符合曾孙的身分。」「我们百分之百确定。」

拉普英特透过剑桥大学发布的新闻稿表示：「过去几年间，许多人试着质疑我和我姊妹与坐牛的关系。」

拉普英特认为坐牛的遗体埋葬在南达科他州莫布里奇（Mobridge）一处，他虽有出生和死亡证明证实与「坐牛」的关系，但仍希望拿到基因证据，来取得迁葬的权利。

「坐牛」本名达坦加．艾约坦加（Tatanka-Iyotanka），1876年曾在小大角战役（Battle of the Little Bighorn）率领1500名拉科塔族战士歼灭美国将军卡斯特（US General Custer），1890年遭扮代表美国政府的「印地安警察」（Indian Police）击毙。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

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