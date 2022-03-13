男子遭拒入馆　刺伤纽约现代艺术博物馆2员工

（法新社纽约12日电） 美国纽约知名的现代艺术博物馆今天惊传员工遭民众刺伤事件，警方表示，一名因扰乱秩序被取消会员资格的男子不满入馆遭拒，持刀刺伤2名员工，随后逃逸，警方正在缉捕。

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综合法新和路透社报导，纽约市警察局（NYPD）情报暨反恐部门负责人米勒（John Mille）表示，两名被刺伤的员工都是女性，伤在「背部、锁骨与后颈部」，两人「不会有生命危险」。

米勒表示，因此人经常造访，博物馆员工都知道这号人物，警方也知道他「素行不良」，曾多次「扰乱秩序」，包括近日至少一次在现代艺术博物馆（Museum of Modern Art, MoMA）馆内闹事。

米勒表示，博物馆昨天寄信给此名男子告知撤销会员资格，男子今晚上门「表明」想看博物馆播放的一部电影。

但男子获知会员资格被取消、不得入内后勃然大怒，跳进服务台内刺伤两名员工，闭路电视显示他犯案后拔腿逃离现场。

「纽约邮报」（The New York Post）刊出两名女员工躺在担架被送上救护车的照片。报导指出，当时现场一片混乱，参观民众仓皇逃出。

© 2022 AFP