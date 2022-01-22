疑小马可仕支持者违规发文 推特删菲律宾数百帐号

（法新社马尼拉22日电） 推特（Twitter）已经把数百个帐户停权，因违反平台操控和垃圾讯息相关规范。据称这些帐号为菲律宾总统候选人小马可仕（Ferdinand Marcos Jr.）的支持者所有。

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小马可仕是已故菲律宾独裁总统马可仕（Ferdinand Marcos）独子，他正在社群媒体大力宣传以吸引支持者，寻求赢得5月总统大选。批评者称，他想要藉此改写家族历史。

推特表示，针对菲律宾新闻网站Rappler近期一篇文章点名的帐号与主题标签，它已加以检视。这篇文章指出，小马可仕的支持者「试图在推特称霸」，Rappler调查发现，许多推特帐号都是在小马可仕去年10月宣布参选时期开设。

根据推特今天传给法新社的声明稿，有300多个帐号「因为违反我们的平台操控和垃圾讯息政策」，而遭到移除。

推特还说，许多帐号在Rappler文章18日发布前已经被下架，且调查持续进行。

菲律宾人是全世界社群媒体最重度使用人口之一，也是假新闻的重要战场。

推特表示：「随着菲律宾大选将于今年5月举行，我们对于辨识并删除针对大选的可疑文宣维持警戒。」

小马可仕的发言人罗德里格斯（Vic Rodriguez）表示，「无法确定」所有被停权的帐号都属于小马可仕的支持者。

老马可仕在1986年倒台后，举家流亡美国。如果小马可仕能够胜选，将宣告马可仕家族重返菲律宾政坛巅峰。

最近几份民调显示，小马可仕支持度遥遥领先最大对手菲律宾现任副总统罗贝多（Leni Robredo）。

© 2022 AFP