疑有乘客装病迫飞机转降西班牙岛屿 多人趁机逃跑

（法新社马德里5日电） 西班牙马约卡岛（Majorca）广受游客喜爱，岛上的帕尔马（Palma de Mallorca）机场是全国最繁忙的机场之一，今天却因约20名乘客在飞机紧急降落后逃跑，被迫关闭近4小时。

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警方告诉法新社，这架飞机原定自摩洛哥飞往土耳其，中途疑因医疗紧急事件，转降地中海上的马约卡岛。

警方说，飞机当时在停机坪上，在疑似患病乘客下机的过程中，约20名乘客趁机逃跑，其中两人被捕。

西班牙「国家报」（El Pais）报导，调查人员正在探究是否有人为了非法入境西班牙而假造这起医疗事件。

自称不适的男性乘客被送到医院，院方说他非常健康。国家报提到，警方以「协助非法移民」为由，在医院逮捕了这名男子。

报导还指出，陪伴这名男子到医院的另一名乘客也下落不明；包括装病的男子在内，目前共5人被捕。

根据全球航班追踪应用程式Flightradar24资料，这架转降班机隶属摩洛哥的阿拉伯航空「空中巴士」（Airbus）A320客机，原应从卡萨布兰加（Casablanca）飞往伊斯坦堡。

帕尔马机场表示，基于这起安全事件，有13架原定飞往帕尔马的飞机改降其他机场，另有16架原应于帕尔马起飞的班机严重误点。

帕尔马机场关闭约4小时后，直到今天午夜才重新开放。

© 2021 AFP