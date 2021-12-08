疑涉哈绍吉命案 一男于法国机场落网

（法新社巴黎7日电） 法国执法消息人士说，法国警方今天逮捕一名疑为杀害沙乌地阿拉伯记者哈绍吉（Jamal Khashoggi）的暗杀小组成员，这名男子当时正准备登上从巴黎飞往利雅德的班机。

广告 继续浏览后续

法国警方和司法消息人士说，这名男子名叫奥泰比（Khaled Aedh Al-Otaibi），与美国和英国制裁名单中的一名前沙乌地皇家卫队（Saudi Royal Guard）成员同名，联合国委托调查的一份报告说，这名前沙国皇家卫队成员涉嫌参与哈绍吉谋杀案。

哈绍吉2018年在土耳其伊斯坦堡的沙国领事馆内遇害。法警消息人士说，当局今天是根据土耳其2019年核发的逮捕令拘留这名男子。

前联合国调查员卡拉马尔德（Agnes Callamard）谈到涉嫌参与哈绍吉命案的嫌犯在法国被捕时表示：「这可能是为哈绍吉讨回公道的重大突破。」

法国警方消息人士说，这名男子目前被关押在戴高乐机场的边境警察拘留所，明天上午将现身巴黎法院，出席引渡土耳其的听证会。

目前还不清楚奥泰比是什么时候、透过什么途径抵达法国。法国内政部拒绝置评。土耳其官员说，他们正在等待这名男子身分获得确认。

哈绍吉的未婚妻乐见凶嫌落网，并表示这名男子应该为他在2018年谋杀案中扮演的角色受到起诉。然而，沙乌地驻巴黎大使馆说，此人与哈绍吉命案「无关」。

沙国驻巴黎大使馆在声明中说：「有鉴于此，沙乌地大使馆预料他立即获释。」（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）

© 2021 AFP