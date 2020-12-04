疑英国仓促批准辉瑞疫苗 美防疫官佛奇澄清致歉

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（法新社华盛顿3日电） 美国首席传染病专家佛奇（Anthony Fauci）今天稍早批评英国主管机关仓促批准使用美国辉瑞大药厂（Pfizer）和德国BioNTech共同研发的2019冠状病毒疾病疫苗，他后来为此澄清致歉。

美国国家过敏与传染病研究院（NIAID）院长佛奇稍早在哥伦比亚广播公司新闻网（CBS News）上说：「我爱英国人，他们很棒，是很好的科学家，但他们就只拿辉瑞公司的资料，而不是真的细查，然后他们说OK，批准它吧，就这样，他们就同意了。」

佛奇表示，美国食品暨药物管理局（FDA）是黄金监管标准，非常仔细评估疫苗资料，并称这是适当做法。他说：「因为如果我们有任何走捷径的草率行为，我们就有够多的问题，民众会对打疫苗持怀疑态度。」

佛奇之后在英国广播公司（BBC）电视访问中说：「确实有所误会，我感到很抱歉，在此致歉。」

佛奇表示：「我确实对英国科学界和主管机关都有极大信心。」他说：「虽然听起来像是我在说 （英国监管程序）有些草率，但这非我本意。因此如果听起来确实如此，我就要澄清，无论是科学上还是从监管角度来看，我都对英国的作为有极大信心。」

英国药品及保健产品管理局（MHRA）发出声明表示，「已尽可能在最短时间内严格评估资料，没有影响到我们审查的完整性」。

管理局也表示，紧急批准已让「这个程序的部分阶段同时发生，以压缩所需的时间，但这不代表省略了有关安全、品质及有效性的步骤及预期标准」。

© 2020 AFP