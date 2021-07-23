疑遭以色列间谍软体监控 马克宏换新电话

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（法新社巴黎22日电） 以色列间谍软体「飞马」（Pegasus）被指用来监控记者、维权人士和14名国家元首，匈牙利等国今天展开调查。同时，疑似受害的法国总统马克宏下令加强安全措施，并换了新电话和号码。

据称「飞马」软体锁定多人，马克宏（Emmanuel Macron）也是其一。他的办公室表示，他在召开国防委员会特别会议后，下令「强化所有安全规范」。此外，马克宏「针对某些交流更换了电话和号码」。

以色列网路情报公司NSO集团（NSO Group）的「飞马」软体能开启手机镜头或麦克风并搜集资料。维权团体日前取得一份外泄名单，内有约5万名疑似被「飞马」监控对象，风波愈演愈烈。

国际特赦组织（Amnesty International）和法国非营利媒体「禁忌故事」（Forbidden Stories）与数家媒体合作分析并公布名单，参与者包括美国华盛顿邮报、英国卫报（The Guardian）和法国世界报（Le Monde）。

媒体分析后发现，疑似使用「飞马」的国家包括沙乌地阿拉伯、阿拉伯联合大公国、摩洛哥、印度及许多开发中国家，其中唯一的欧盟成员国是匈牙利。

匈牙利检方今天说，已针对此案展开调查，将确立事实，判断是否存在犯罪行为，以及属于何种犯罪。

匈牙利外交部长西亚尔托（Peter Szijjarto）坚称政府对于这种资料搜集行动毫无所悉，批评者则认为调查不过是徒劳。匈牙利维权人士李德瑞（Andras Lederer）说：「只要他们想，要查几年都可以…这只是行政步骤而已。」

NSO集团主张「飞马」是用来打击恐怖主义等犯罪活动，在以色列政府许可下，已输出到45个国家。以色列政府已成立专门检视这套软体的委员会。

阿尔及利亚检方也下令调查媒体报导内容，判断阿尔及利亚是否真的受害于监控。

© 2021 AFP