疫情下全球民众对媒体信任度提高

广告 继续浏览后续

(法新社巴黎22日电) 路透新闻学研究所今天发表年度报告指出,2019冠状病毒疾病(COVID-19)疫情已使民众稍微恢复对新闻媒体丧失的信任,也使媒体企业更加数位化。

根据路透新闻学研究所(ReutersInstitute for the Study of Journalism)第10次发表的数位新闻年度报告,自疫情爆发以来,外界对新闻报导信任度已提升6个百分点,达到44%。

这个数字是根据民调公司舆观(YouGov)在46国进行的一系列民调结果,受调者合计达9万2000多人。其中信任度最高的国家依旧是芬兰(65%),美国则落居信任度最低国家,仅29%。

报告主要执笔人纽曼(Nic Newman)表示:「COVID-19危机期间,媒体聚焦于据实报导,可能使得新闻看似比较坦诚;同时这些报导也对比较有党派立场的政治新闻产生了排挤效应。」

纽曼说:「这或许只是一时效应,但我们几乎在所有国家都见到,阅听众更加重视精确可靠的新闻来源。」

设在英国牛津大学(University of Oxford)的路透新闻学研究所并发现,民众对主流新闻的阅听增加了,尤其在拥有「强大且独立公共服务媒体」的国家。

路透新闻学研究所同时指出,平面媒体仍在急遽没落中,并因疫情冲击销售和广告收入而恶化。但这也使得新闻业加速朝数位订阅发展,尤其在原本实体销售较高的国家,例如德国、奥地利和瑞士。

然而,在报纸积极发展数位销售的约20个国家,仅17%的受调民众表示自己付费阅读网路新闻,比去年报告增加2个百分点,比2016年提高5个百分点。

另一方面,民众对于在社群媒体上分享的新闻信任度仍非常低,仅24%。

报告并发现,较年轻世代对传统媒体的接触度低,较可能从社群媒体、聚合器(aggregator)和推播等来源阅读新闻。脸书(Facebook)在这方面的作用相较于旗下应用程式WhatsApp和Instagram(IG),已失去优势。(译者:张正芊/核稿:张佑之)

© 2021 AFP