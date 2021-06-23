疫情下全球民众对媒体信任度提高

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（法新社巴黎22日电） 路透新闻学研究所今天发表年度报告指出，2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情已使民众稍微恢复对新闻媒体丧失的信任，也使媒体企业更加数位化。

根据路透新闻学研究所（ReutersInstitute for the Study of Journalism）第10次发表的数位新闻年度报告，自疫情爆发以来，外界对新闻报导信任度已提升6个百分点，达到44%。

这个数字是根据民调公司舆观（YouGov）在46国进行的一系列民调结果，受调者合计达9万2000多人。其中信任度最高的国家依旧是芬兰（65%），美国则落居信任度最低国家，仅29%。

报告主要执笔人纽曼（Nic Newman）表示：「COVID-19危机期间，媒体聚焦于据实报导，可能使得新闻看似比较坦诚；同时这些报导也对比较有党派立场的政治新闻产生了排挤效应。」

纽曼说：「这或许只是一时效应，但我们几乎在所有国家都见到，阅听众更加重视精确可靠的新闻来源。」

设在英国牛津大学（University of Oxford）的路透新闻学研究所并发现，民众对主流新闻的阅听增加了，尤其在拥有「强大且独立公共服务媒体」的国家。

路透新闻学研究所同时指出，平面媒体仍在急遽没落中，并因疫情冲击销售和广告收入而恶化。但这也使得新闻业加速朝数位订阅发展，尤其在原本实体销售较高的国家，例如德国、奥地利和瑞士。

然而，在报纸积极发展数位销售的约20个国家，仅17%的受调民众表示自己付费阅读网路新闻，比去年报告增加2个百分点，比2016年提高5个百分点。

另一方面，民众对于在社群媒体上分享的新闻信任度仍非常低，仅24%。

报告并发现，较年轻世代对传统媒体的接触度低，较可能从社群媒体、聚合器（aggregator）和推播等来源阅读新闻。脸书（Facebook）在这方面的作用相较于旗下应用程式WhatsApp和Instagram（IG），已失去优势。（译者：张正芊/核稿：张佑之）

© 2021 AFP