疫情下诺贝尔奖取消传统颁奖典礼 改分散各地颁发

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（法新社斯德哥尔摩7日电） 为配合全球Covid-19疫情导致国际旅行受限，今年诺贝尔奖将取消传统颁奖典礼，改在本周内于得奖者各别所在地颁发，最后再以一场小型线上典礼播放获奖者致词影片作结。

今年诺贝尔奖6个奖项的得主10月揭晓时，宣布方式几乎和以往相同，仅到场的记者较少。但受到2019冠状病毒疾病（Covid-19）疫情影响，今年所有得奖者都不会来到瑞典或挪威亲自领取证书和勋章。

传统上诺贝尔奖颁奖典礼每年12月10日举行，这天是创办人瑞典企业家暨发明家诺贝尔（Alfred Nobel）1896年逝世的纪念日。当天除了在瑞典首都斯德哥尔摩举行盛大典礼，在挪威首都奥斯陆也有一场典礼颁发备受尊崇的和平奖。

自二战以来，斯德哥尔摩的典礼从未取消；奥斯陆的典礼则曾在1976年因得奖人延到隔年宣布而取消。

今年诺贝尔奖首位领奖人是法国籍化学奖得主夏彭提耶（Emmanuelle Charpentier），她将出席今晚于德国柏林举行的一场典礼接受瑞典大使颁奖。和她一同获奖的美国科学家道纳（Jennifer Doudna），则将在明天于加州柏克莱（Berkeley）举行的一场典礼中受奖。

在美国加州还会颁发3座奖，分别是明天在帕罗奥图（Palo Alto）颁给2位经济学奖得主米格罗姆（PaulMilgrom）和威尔森（Robert Wilson）；以及9日在洛杉矶颁给物理学奖得主吉兹（Andrea Ghez）。

另2位物理学奖共同得主潘罗斯（Roger Penrose）和根策尔（Reinhard Genzel），则将在明天分别于英国伦敦和德国慕尼黑领奖。医学奖得主阿特尔（HarveyAlter）和莱斯（Charles Rice），也将分别在华盛顿和纽约的瑞典使领馆领奖。

至于住在加拿大的英国籍医学奖共同得主贺顿（Michael Houghton），和荣获文学奖的纽约诗人葛绿珂（Louise Gluck），则将分别在家中受奖。

最后，荣获今年和平奖的世界粮食计划署（WorldFood Programme，WFP），将在10日由署长毕斯利（David Beasley）代表出席在义大利罗马举行的领奖典礼，典礼将透过网路直播。

传统上在斯德哥尔摩的颁奖典礼结束后，会有一场豪华的王室宴会。今年则将在10日于斯德哥尔摩市府举行一场没有现场观众的直播典礼，内容包括一场演奏会和播放各地颁奖影片。（译者：张正芊/核稿：林治平）

© 2020 AFP