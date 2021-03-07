疫情严峻引发街头抗争 巴拉圭内阁改组平众怒

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（法新社亚松森6日电） 南美洲友邦巴拉圭民众昨天发动暴力街头抗争，以抗议政府抗疫不力，总统阿布铎今天宣布改组内阁，将为卫生、教育、女性事务、民政等部会指派新人选。

阿布铎（Mario Abdo Benitez）表示：「我确信获提名的先生女士会尽己所能，来对抗我国正在承受的灾难时刻。」

数以千计的抗议者昨晚与警方爆发冲突，他们洗劫商家还放火烧车。医院人员表示共有21人受伤。

巴拉圭人民不满国内个人防护配备和其他抗疫装备短缺，以及医护系统崩溃等情形。卫生部长昨天已请辞。

今天另有5000人出面抗议，要求总统下台，但集会过程和平。

巴拉圭截至目前累计2019冠状病毒疾病（COVID-19 ）病例共16万6969起、死亡人数3294人。

巴拉圭正在等待400万剂透过世界卫生组织（WHO）COVID-19疫苗全球取得机制（COVAX）取得的疫苗，以及100万剂俄罗斯「卫星-V」（Sputnik-V）疫苗，以供国内逾700万人口接种。

到目前为止，巴拉圭只收到4000剂预计用于加护病房人员的俄国疫苗。（译者：杨昭彦/核稿：蔡佳敏）

© 2021 AFP