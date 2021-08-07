疫情严峻美国开学在即 佛州父母为戴口罩告州长

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（法新社迈阿密6日电） 美国的COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情因Delta变异株蔓延而渐趋严峻，危及愈来愈多孩童，而学校再过数周就要复课，不仅引发家长新一波焦虑，也挑起政治争论。

多数新增病例集中在美国东南部的佛罗里达州，当地有部分学区违抗共和党籍州长迪尚特（Ron DeSantis ）禁止强制戴口罩的命令，在这波公卫危机中又添一桩政治争论。

身心障碍学童的家长们今天提出诉状，反对迪尚特禁止强制戴口罩的命令。诉状提到：「父母陷入艰难处境，不得不在孩子的健康和生命与返校上课之间做出选择。」

感染COVID-19的儿童多半症状轻微或无症状，因此这个群体直到最近才成为疫情中的焦点，转折点是去年底在印度发现的Delta变异株。

Delta变异株传染力相当于水痘，比原始病毒株更强，根据美国小儿科学会（American Academy of Pediatrics）一项新研究，Delta变异株在截至7月29日的一周内，成了7万2000起儿科病例的主因，这个数字是6月底的5倍之多，而其中近2万例出现在佛州。

此外，佛州的未成年住院人数也是全美最多，目前有143人。

目前清楚的是，美国东北部藉由成人的高疫苗接种率，降低了社区传染率，儿童感染率也最低。在成人疫苗接种率低的地区，儿童也最不安全。

在疫情复炽的情况下，美国疾病管制暨预防中心（CDC）建议学生、职员和所有雇员，即使打了疫苗也应继续戴口罩。但迪尚特扬言，若学校恢复强制戴口罩，就删减资金。他先前还签署了禁止企业采用疫苗通行证的法案。

已有数个学区宣告无论如何都要违抗迪尚特的命令，包括州内第2大郡布罗瓦郡（Broward County）。

这桩政治争论闹到白宫，总统拜登本周对不愿遵守CDC建议的各州州长说：「不帮忙就闪开。」迪尚特则反击：「如果你是来替佛州家长争权益，我就是要挡路。」

在佛州杰克森维尔市（Jacksonville）执业的儿童传染病专家拉索（Mobeen Rathore）支持在校戴口罩，他说，低估儿童承受的风险是不对的。

他表示，孩子们「确实会生病住院，确实会被送进加护病房，也确实会死于COVID-19」，长期来说，儿童也必须像成人一样接种疫苗。

美国已于今年5月允许替12岁以上群体施打疫苗，但针对年纪更小的孩子，疫苗试验尚未结束，至少到年底前都不太可能授权施打疫苗。

© 2021 AFP