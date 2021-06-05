疫情严峻还硬被要求办美洲杯 里约市长放狠话

广告 继续浏览后续

（法新社里约热内卢4日电） 巴西里约热内卢市长今天表示，若COVID-19疫情恶化，他会毫不考虑地取消被分配到里约的美洲杯足球赛事。

南美最大足球盛会－美洲杯足球赛（Copa America ）13日即将开赛，但南美足球总会（CONMEBOL）1日临时因疫情飙升拔掉主办国阿根廷，转交办过2014世足与2016奥运的巴西接手，但巴西本身同为疫情所苦。

里约市长派希（Eduardo Paes）在每周的疫情记者会说：「我看不到任何举办美洲杯的好处，我们又没说要办，若你们问我的意见，我的看法是这绝非举办这类赛会的好时机。」

他表示，虽然巴西国内的足球联赛与南美自由杯（Copa Libertadores）仍采闭门方式继续踢，但也是根据相关命令先进行到14日，再评估后续状况，美洲杯则是硬塞过来且13日要开打。

波希说：「如果疫情恶化，我们就会颁布新令叫停市内的所有足球比赛。」还说美洲杯主办单位也没时刻与里约卫生单位保持连系。

里约被排定8场赛事，首战是14日由梅西（Lionel Messi）领军的阿根廷出战智利，比赛地点为2016里约奥运赛会地点之一的圣多斯体育场（Nilton Santos stadium），包括四强赛在内的另7场比赛也在当地，决赛则在同为里约的马拉卡纳体育场（Maracana Stadium ）。

包括乌拉圭的苏亚雷斯（Luis Suarez）在内好几位南美国家球星，都表态反对疫情当前举办美洲杯，如今传言巴西队本身都开始想杯葛；已有好几家当地媒体报导，巴西主帅泰特（Tite）因反对举办，与巴西足协意见不合，恐挂印求去。

泰特昨天表示，他对是否举办美洲杯「立场明确」，会待踢完4日与厄瓜多、8日与巴拉圭的两场2022世足资格赛后正式表态。

© 2021 AFP