疫情严峻 澳洲总理坚持再锁国遭批

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（法新社雪梨18日电） 澳洲总理莫里森今天表示，当前全球疫情依旧严峻，仍有必要实施「堡垒澳洲」防疫禁令，专家则警告，莫里森打算再锁国一年，将使澳洲成为闭关自守的「隐士王国」。

面对要求重启国际边界的日益高涨声浪，保守派的莫里森（Scott Morrison）表示：「大家都想要重回往昔我们所熟悉的时光，现实则是我们今年所面临的疫情比去年更严峻。」

澳洲去年3月实施前所未有的防疫禁令，禁止外国游客入境，并严禁澳洲民众出国旅游，造成这个南半球国家自第一次世界大战以来首度人口减少，数以万计澳洲公民滞留海外，以及成千上万民众与家人分隔两地。

如今社区感染在澳洲境内几乎可说销声匿迹，并且大部分民众的生活逐渐恢复如常。

澳洲政府最近暗示，边界还得再闭关一年，引发激烈争辩。

澳洲医学会会长霍尔希德（Omar Khorshid）今天警告指出：「澳洲不能无限期关闭国际边界。」他呼吁改善隔离设施及加强疫苗接种，渐进开放边界。

雪梨大学（University of Sydney）专门研究澳洲如何安全重启国境的工作小组，本周更大声疾呼，澳洲「不能像一个隐士王国般，无限期闭关自守」。（译者：曹宇帆/核稿：刘学源）

© 2021 AFP