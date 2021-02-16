疫情佳音频传 亚股收盘上涨

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（法新社香港16日电） 由于COVID-19疫情相关广泛议题传出佳音，包括疫苗接种计画持续推动、新增染疫人数减少及封锁措施放宽；加上美国总统拜登可望很快签署大规模振兴方案，亚洲股市今天收盘上扬。

美国和英国正带头推动2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗接种计画，两国新增确诊和死亡病例也大幅减少，因此要求政府解除严格防疫限制措施、让生活表面恢复常态的呼声越来越高。

美国14日通报单日新增染疫人数创去年10月以来新低，英国轻松达到让高危险族群接种疫苗的重大目标；欧洲联盟（EU）推动疫苗接种虽有难度，但也已加强计画配送更多疫苗。

Axi策略师殷尼斯（Stephen Innes）表示：「疫苗接种迅速推动，意味共识已成形，有助经济活动大增及企业获利强劲复苏。」

殷尼斯并指出，加上美国联邦准备理事会（Fed）采取的超宽松货币政策，以及拜登（Joe Biden）的振兴案即将上路，「要求加速解封的呼声越来越响亮」。

香港股市今天收盘劲扬1.9%，来到2018年6月以来最高点。东京股市继昨天创30年以来首度突破3万点大关后，今天收盘又上扬1.3%。

威灵顿股市则在大跌后反弹收高0.8%，因纽西兰政府表示，出现英国变种病毒株而实施封锁措施的大城奥克兰，并未出现社区传播病例。

雪梨股市今天收涨0.7%，首尔股市收高0.5%，新加坡、马尼拉、曼谷和雅加达股市也全数收红。但吉隆坡和孟买股市收低。上海和台北股市则因假日休市。

© 2021 AFP